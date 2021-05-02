Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2020-2021 sezonu bitiş tarihi

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı. Futbolseverler de heyecan dolu ligin ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Süper Lig, 15 Mayıs'ta oynanacak maçların ardından sona erecek. İşte, son haftanın maç programı...

42. HAFTA

15 Mayıs Cumartesi:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)