Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2020-2021 sezonu bitiş tarihi
Yukatel Denizlispor Süper Lig'e veda etti. Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 39. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla Denizli ekibi Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor?
Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyete daha imza attı. Futbolseverler de heyecan dolu ligin ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Süper Lig, 15 Mayıs'ta oynanacak maçların ardından sona erecek. İşte, son haftanın maç programı...
42. HAFTA
15 Mayıs Cumartesi:
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)