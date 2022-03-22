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Süper Lig ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi

#Süper Lig
Süper Lig ne zaman bitecek İşte tarih bilgisi

Süper Lig’de 30. hafta geride kalırken, 7 ev sahibi takımın sahadan galibiyetle ayrılması son haftalara girilirken heyecanı da artırdı. Kümede kalma savaşı veren takımlardan yalnızca 1’i haftayı 3 puanla kapatırken, Avrupa Kupaları’na katılım hakkı kazanmak isteyen takımlar da şansını son haftalara taşımak istiyor. Peki, Süper lig ne zaman bitecek?

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Süper Lig'de 30. haftada oynanan 10 maçta toplam 32 gol atıldı. 7 ev sahibi, 2 deplasman takımının sahadan galibiyetle ayrıldığı haftada tek beraberlik yaşandı. Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan 19. sıradaki Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Haftanın maçında ise 55 puanla ikinci sırada olan Konyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak ikincilik yolunda önemli adım atarken, lider Trabzonspor ise 15 puanlık farkı korudu. İşte, Süper Lig bitiş tarihi...

Fenerbahçe 53 puana ulaşırken, son 6 haftada 16 puan topladı. Geçtiğimiz hafta sahasında farklı kaybeden Alanyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 49'a yükseltirken, Adana Demirspor ise Başakşehir'i 2-1 yendi. Güney temsilcisi 48 puana ulaşarak sıralamada rakibini de geçmiş oldu. Hatayspor, Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve haftayı 7. sırada kapatırken, siyah-beyazlılar ise bir basamak altında 46 puanda yer alıyor.

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Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanan 20. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon ise 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.

 

 

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