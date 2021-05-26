Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezonda seyirci olacak mı?

Süper Lig'in başlangıç tarihi ile birlikte maçların ne zaman seyircili oynanacağı ve yeni sezonda kaç takım olacağı da gündemde yer alıyor. İşte, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları ve Süper Lig yeni sezon başlangıç tarihi bilgileri

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONDA KAÇ TAKIM OLACAK?

"Süper Lig'de ana hedefimiz bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig'in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor."

MAÇLAR NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

"Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz"