Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçların başlama tarihi belli oldu mu?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi devam ederken korona virüsü nedeniyle, spor müsabakaları durdurulmuştu. Süper Lig maçlarına verilen aranın ardından, sporseverler maçların başlayacağı tarihi araştırıyordu. Vatandaşların araştırması sürerken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, Süper Lig maçlarıyla ilgili değerlendirmeler ele alındı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in başlangıç tarihi hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte, Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını merak edenler için ayrıntılı bilgiler..

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

En temel senaryo şöyle; Sayın TFF Başkanı söyledi. 12-13-14 Haziran'da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz'da bitirilmesi senaryosu önümüzde.

Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek.

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kulüpler gelir kaybetti. Hiçbir geliri yok kulüplerin. Zaten kulüpler zor durumdaydı. Bugün, daha da zor duruma düştü. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı olarak neler yapılabilir bunları tartıştık.

BAKAN KASAPOĞLU: ASIL OLAN LİGLERİN TAMAMLANMASI

Gençlik ve Spor BakaI Mehmet Kasapoğlu, liglerin durumuyla ilgili, "Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır. Bu yolda da Bilim Kurulu başta olmak üzere, sağlık kuruluşlarımızın yönlendirmeleri, sağlık otoritelerinin, uluslararası kurumların yaklaşımları çok önemli bir rehberdir. Bir sporcumuzun sağlığını, bir maça ya da organizasyona değişmeyeceğimizi en başından beri ifade ediyoruz. Sağlık her şeyin başında gelen çok önemli bir unsur. O yüzden bu sürecin ortaya çıkardığı negatif etkileri, ilgili spor camiamızdaki paydaşların karşılaştığı negatif etkileri görüyoruz. Sorunları net bir şekilde teşhis etmek, bundan sonraki süreçte de bu sorunların üzerine gitme sorumluluğu bizlere düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin kısa vadeli çözümler yerine birtakım yeni yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Futbolumuz, spor camiamız adına, idari, mali ve sportif anlamda yapılanları değil, yapılmayanları, yeni yaklaşımları hep birlikte ortaya koymalıyız. Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevireceğimiz. Bu sürecin Türk sporu açısından tüm paydaşlarıyla bir irtifa kaybı değil, bir kazanım olmasını istiyoruz. Kulüplerimizin, federasyonlarımızın bu süreci iyi analiz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kulüplerimiz ile federasyonlarımızın mali, idare ve sportif anlamda yaşadıklarını, pandemi sonrasında elimizdeki kaynakların verimli kullanılması yönünde sorumlu gördüğümüzü, bundan da mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.