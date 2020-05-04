Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman oynanacak?

Dünyayı saran Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları askıya alınırken, Süper Lig'de bitime 8 maç kala, maçlara ara verilmişti. Zirve yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de, maçların yeniden oynanacağı tarih sorgulanıyor. Süper Lig’in başlama tarihinin netleşmesini bekleyen futbolseverler, konuya dair ayrıntıları internette araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in başlayacağı tarihle ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil şu açıklamalarda bulunmuştu;

En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak.

En temel senaryo şöyle; Sayın TFF Başkanı söyledi. 12-13-14 Haziran'da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz'da bitirilmesi senaryosu önümüzde.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek.

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kulüpler gelir kaybetti. Hiçbir geliri yok kulüplerin. Zaten kulüpler zor durumdaydı. Bugün, daha da zor duruma düştü. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı olarak neler yapılabilir bunları tartıştık.

FENERBAHÇE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren futbol A takımı, sahaya indi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, belirlenen kurallar dahilinde dörderli gruplar halinde yapıldı.

Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan fotoğraflarda antrenmanda kullanılan topların dezenfekte edildiği ve futbolcular ile teknik ekibin sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Teknik ekibin maske ve eldiven takması dikkati çekti.