Süper Lig naklen yayın ihalesi ne zaman yapılacak? TFF'den önemli açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi Fatma Girike veda günü...'Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi' Fatma Girik'e veda günü...#Fatma Girik
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu Anne babasına kavuştu ama...Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu! Anne babasına kavuştu ama...#Çin
Trumptan adaylık bombası Kendi ağzıyla yakalandıTrump'tan adaylık bombası! Kendi ağzıyla yakalandı#ABD
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...#Dolandırıcılık
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Brezilyada aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındıBrezilya'da aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındı#Brezilya
Almanyanın teklifi herkesi şoke etti Ukrayna çıldırdı: Şaka mı bu, sırada yastıklar mı varAlmanya'nın teklifi herkesi şoke etti! Ukrayna çıldırdı: 'Şaka mı bu, sırada yastıklar mı var?'#ALMANYA
HABERLERSpor Arena Haberleri

Süper Lig naklen yayın ihalesi ne zaman yapılacak? TFF'den önemli açıklama

#Naklen Yayın İhalesi#Süper Lig Naklen Yayın#Süper Lig
Süper Lig naklen yayın ihalesi ne zaman yapılacak TFFden önemli açıklama

Süper Lig naklen yayın ihalesi ile ligin yeni yayıncı kuruluşu belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamada da vurguladığı naklen yayın ihale tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından netleştirildi. Peki, Süper Lig naklen yayın ihalesi ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Süper Lig naklen yayın ihalesi şartları TFF tarafından detaylandırıldı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başladı.

Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1- E, 1-F ile Paket  2, Paket 3 ve Paket 4 Özel Şartnamelerini içeren ihale dokümanını, satış bedeli olan 150.000 TL’yi TFF’nin Denizbank A.Ş. TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü’nden yetkili kişilerce teslim alabilecektir.

Haberin Devamı

SÜPER LİG NAKLEN YAYIN İHALESİ İÇİN SON TARİH 14 ŞUBAT

Teklif vermek için son tarih 14/02/2022 Pazartesi günü saat 14:00 olup, verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Naklen Yayın İhalesi#Süper Lig Naklen Yayın#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA