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GeriFutbol Süper Lig maçlarının yayıncısı beIN Sports'ta o görüntüler şifresiz
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Haber Giriş: 11.06.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Süper Lig maçlarının yayıncısı beIN Sports'ta o görüntüler şifresiz

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Süper Lig maçlarının yayıncısı beIN Sports'ta o görüntüler şifresiz
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Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ara verilen Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Yayıncı kuruluş maçlarla ilgili yeni bir detayı paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ara verilen Süper Lig, 27. hafta mücadeleleriyle futbolseverlerle yeniden buluşuyor.

Heyecan dolu şampiyonluk yarışından alt sıralardaki nefes kesen mücadelelere kadar her maçı merakla beklenen Süper Lig’e özlem, 12 Haziran Cuma günü sona eriyor.

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Maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol şöleni, karşılaşmaların bitmesiyle beraber şifresiz olarak sürecek.

Maç önü özel yayınlar, teknik direktörlerin basın toplantıları, futbolcuların maç sonu röportajları ve çok daha fazlası, beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

 

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