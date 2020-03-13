Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak? Resmi açıklama geldi...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını açıkladı.

İbrahim Kalın'ın bu açıklamasının ardından gözler Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN SPORTS'a çevrildi. Futbolseverler, Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı.

Portekiz ve Almanya'da şifresiz yayın uygulaması başladı

Bu gelişmelerin ardından Portekiz'de ligin yayıncısı Sport TV, 2 hafta; Bundesliga yayıncısı Sky Germany ise 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Sport TV, kararın gerekçesi olarak, "İnsanların evlerinde, karantina altında, aileleriyle birlikte içeriklere rahatça ulaşmasını sağlamak için böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

beIN SPORTS şifresiz izlenecek mi?

Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de de alınan karar sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşa yapılan çağrılarda insanların dışarı çıkmayıp maçları evinde izlemesi için karşılaşmaların şifresiz yayınlanması gerektiği belirtilerek, Sport TV ve Sky Germany'nin tavırları örnek gösterildi.

beIN SPORTS Yönetimi'nin vereceği karar merakla beklenirken, yayıncı kuruluşun takınacağı tavır merak konusu. Ancak beIN SPORTS maçları şifresiz yayınlama kararı alsa dahi, sadece evinde dekoder bulunan futbolseverler bu imkandan yararlanabilecek. Dekoder sahibi olmayan sporseverler maçları şifresiz dahi olsa izleme imkanı bulamayacak.

Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.

TSYD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TSYD, corona virüsü salgını nedeniyle cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engelleme amacaıyla Süper Lig maçlarının Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etti.



AÇIKLAMANIN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE



"Türkiye Spor Yazarları Derneği virüsle ilgili önlemler çerçevesinde BeIN Sports’un da üzerine düşen görevler olduğunu, Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etmektedir.

Böylece kapalı alanlarda cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engellenmiş olunacaktır.

BeIN Sports’tan Türk sporu ve spor severi adına bu jesti beklemekteyiz."

GALATASARAY'DAN LİGLER ERTELENSİN TALEBİ

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir.

Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.

Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.

Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır.

Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

NİHAT ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan 'Hakem meslek lisesi protokolü' imza töreni öncesinde basın mensupları ile sohbet etti.

Dünyanın 1 numaralı gündemi olan corona virüs tehdidine karşı tüm önlemleri aldıklarını aktaran Özdemir, "Her şeyden önce insan sağlığı. Dünyada en hızlı aksiyon alan ülkeyiz. Her türlü tedbiri alıyoruz" ifadesini kullandı.

Sadece futbol müsabakalarının değil, tüm spor karşılaşmalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olacağına dikkat çeken Özdemir, Galatasaray 'ın liglerin ertelenmesi talebi ile ilgili olarak, "Alınan tedbir kararları sadece futbol maçları ile ilgili değil. Tüm spor müsabakaları ile ilgili. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda bir karar alma sorumluluğu yok. Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız, konuyla ilgili tedbirleri hayata geçiriyor, önemli kararları alıyor" dedi.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. Corona virüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" dedi. Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, "Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek. Sezon başında derbi yöneteceği kimin aklına gelirdi. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı. (Fanatik)