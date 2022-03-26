Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?... İşte Süper Lig'de yeni haftanın fikstürü

Süper Lig'de 31. haftanın mücadeleleri Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle hem Avrupa da hem de ülkemizde bu hafta ertelenmişti. Şimdi spor severler karşılaşmaların ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. 31. hafta karşılaşmaları 2 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ PROGRAMI
2 NİSAN CUMARTESİ
13:30 Giresunspor-Sivasspor
16:00 Altay-Antalyaspor
16:00 Kayserispor-Fenerbahçe
20:30 Galatasaray-Karagümrük
3 NİSAN PAZAR
13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
16:00 Konyaspor - Göztepe
16:00 Alanyaspor - Ç. Rizespor
20:30 Trabzonspor - Beşiktaş
4 NİSAN PAZARTESİ
20:30 Başakşehir - Yeni Malatya
20:30 Hatayspor - Adana Demir