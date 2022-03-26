Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?... İşte Süper Lig'de yeni haftanın fikstürü

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Süper Lig'de 31. haftanın mücadeleleri Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle hem Avrupa da hem de ülkemizde bu hafta ertelenmişti. Şimdi spor severler karşılaşmaların ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. 31. hafta karşılaşmaları 2 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ PROGRAMI

2 NİSAN CUMARTESİ

13:30 Giresunspor-Sivasspor

16:00 Altay-Antalyaspor

16:00 Kayserispor-Fenerbahçe

20:30 Galatasaray-Karagümrük

3 NİSAN PAZAR

13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

16:00 Konyaspor - Göztepe

16:00 Alanyaspor - Ç. Rizespor

20:30 Trabzonspor - Beşiktaş

4 NİSAN PAZARTESİ

20:30 Başakşehir - Yeni Malatya

20:30 Hatayspor - Adana Demir