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Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?... İşte Süper Lig'de yeni haftanın fikstürü

#Süper Lig#Süper Lig Maçlar Neden Yok#Süper Lig Maçları Ne Zaman
Süper Lig maçları ne zaman oynanacak... İşte Süper Ligde yeni haftanın fikstürü

Süper Lig'de karşılaşmalar milli maç arası nedeniyle bu hafta oynanmıyor. Spor severler karşılaşmaların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler

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Süper Lig'de 31. haftanın mücadeleleri Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle hem Avrupa da hem de ülkemizde bu hafta ertelenmişti. Şimdi spor severler karşılaşmaların ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. 31. hafta karşılaşmaları 2 Nisan Cumartesi günü oynanacak. 

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ PROGRAMI

2 NİSAN CUMARTESİ

13:30 Giresunspor-Sivasspor

16:00 Altay-Antalyaspor

16:00 Kayserispor-Fenerbahçe

20:30 Galatasaray-Karagümrük

3 NİSAN PAZAR 

13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

16:00 Konyaspor - Göztepe

16:00 Alanyaspor - Ç. Rizespor

20:30 Trabzonspor - Beşiktaş

4 NİSAN PAZARTESİ

20:30 Başakşehir - Yeni Malatya

20:30 Hatayspor - Adana Demir

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