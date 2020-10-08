Süper Lig maçları ne zaman başlayacak.. İşte milli maç programının ardından fikstür
Süper Lig maçları milli maç arası nedeniyle bu hafta oynanmayacak. Süper Lig'de gelecek haftanın programı ise merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Süper Lig maçları ne zaman başlayacak. İşte detaylar
Süper Lig'de milli maç arasının ardından karşılaşmalar 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak. İşte 5. haftanın programı
Beşiktaş 5. hafta programını bay geçiyor..
17 Ekim Cumartesi
Rizespor - Ankaragücü
Kayserispor Sivasspor
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Başakşehir
18 Ekim Pazar
Hatayspor - BB Erzurumspor
Antalyaspor - Gaziantep FK
Karagümrük - Kasımpaşa
Göztepe - Fenerbahçe
19 Ekim Pazartesi
Gençlerbirliği - Denizlispor
Galatasaray - Alanyaspor
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