MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig maçları ne zaman başlayacak.. İşte milli maç programının ardından fikstür
GeriSpor Süper Lig maçları ne zaman başlayacak.. İşte milli maç programının ardından fikstür
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak.. İşte milli maç programının ardından fikstür

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig maçları ne zaman başlayacak.. İşte milli maç programının ardından fikstür
Abone Olgoogle-news

Süper Lig maçları milli maç arası nedeniyle bu hafta oynanmayacak. Süper Lig'de gelecek haftanın programı ise merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Süper Lig maçları ne zaman başlayacak. İşte detaylar

Süper Lig'de milli maç arasının ardından karşılaşmalar 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak. İşte 5. haftanın programı

Beşiktaş 5. hafta programını bay geçiyor..

17 Ekim Cumartesi

Rizespor - Ankaragücü
Kayserispor Sivasspor
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Başakşehir

18 Ekim Pazar

Hatayspor - BB Erzurumspor
Antalyaspor - Gaziantep FK
Karagümrük - Kasımpaşa
Göztepe - Fenerbahçe

19 Ekim Pazartesi

Gençlerbirliği - Denizlispor
Galatasaray - Alanyaspor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle