Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de yeni vakaları görülmeye başlanaan Corona salgını nedeniyle, Süper Lig maçları ertelenmişti. 34 Haftalık periyodun bitmesine kısa bir süre alınan bu ertleme kararının ardından bu kez de liglerin açılış tarihi merak konusu oldu. İşte, futbolseverlerin araştırdığı 'Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Bakan Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da hazır bulunduğu toplantının ardından, açıklamada bulundu.

Toplantıda Türk futboluna ve sporuna önemli yön verecek bazı kararlar alındığını anlatan Özdemir, "Sayın Bakan'ımızın da belirtttiği gibi liglerimizi erteliyoruz. Yapacağımız çalışmalar sonucunda, ne zaman devam edileceği tarih belli olacaktır. Bundan sonra Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir çalışma grubu oluşturup, yol haritamızı hep beraber tespit edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması. Seyircili maçlarla liglere dönmek istiyoruz. Bunun için çalışmaları en kısa zamanda başlayacağız. İnşallah Türkiye'nin de şu anda olumlu gidişini gözleyerek, en kısa zamanda tarihleri belirleyip, kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Servet Yardımcı da UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediğini hatırlatarak, "UEFA'nın buradaki amacı, Avrupa liglerindeki maçlar ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının bitirilmesiyle, ilgili haziran ve temmuz ayındaki o takvimi değerlendirmekti. Biz de kulüplerimizle bu süreci yakından takip ederek, yeni takvimin oluşması konusunda bir karar alacağız. Alınan karar ülkemize hayırlı olsun. Gelişmelere göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ise alınan kararı desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada müsabakalarda bulunan sporcu, antrenör, hakem ve tüm paydaşlarımız açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Zaten bugün herkesin ortak fikirde olduğunu gördük. Federasyonla hızlı bir çalışma yapacağız ve bu süreci nasıl yürüteceğimiz konusunda kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig kulüplerinin başkanlarını toplantıya çağıracağım. Önümüzdeki sürecin birçok değişik noktası var. Özellikle mayıs ayında biten kontratlar gibi bir çok konu var. Federasyonumuzla bunları tek bir ses haline getirmek durumundayız. Sayın Bakan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Süreç, şu ana kadar devletimizle beraber yürütüldü. Şimdi federasyonla kulüplerin birlikte çalışıp, önümüzdeki takvimi oluşturması gerekiyor. Bunun için çalışmalara yarın başlayacağız."

LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu konuya dair henüz TFF ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı net bir karar yok. Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.