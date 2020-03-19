Süper Lig maçları ertelenecek mi?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen corona virüs toplantısında spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı da verilmişti. Şimdi ise lig maçlarında erteleme olup olmayacağı araştırılıyor. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

TSYD'DEN ERTELEME TALEBİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), liglerde maçların ertelenmesini istediğini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada çeşitli ülkelerde sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonununun seyircisiz oynama kararına anlam verilemediği vurgulandı.

Müsabakaları izleyen gazetecilerin de virüs kapma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İspanya'nın Espanyol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Avrupa Ligi ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonunun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz. Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Şu hiçbir zaman unutulmasın ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir."

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI ERTELENDİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, virüsün Avrupa'daki yayılma hızı göz önüne alınarak, son 16 turu rövanşlarında 17-18 Mart'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi ve 19 Mart'ta yapılacak Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiği belirtildi.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım konumundaki Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 mağlup ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile gelecek haftaki rövanş mücadelesi de ertelenen maçlar arasında yer aldı.

Öte yandan, gelecek haftaki UEFA Gençlik Ligi maçlarının yanı sıra, 20 Mart'ta düzenlenmesi gereken UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi de ileri bir tarihe ertelendi.

Maçların oynanacağı tarih daha sonra belirlenecek.

FRANSA'DA LİGLER ASKIYA ALINDI

Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar da salgın nedeniyle askıya alındı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), ülkede yayılan ve 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle aldığı tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçların bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

SÜPER LİG ERTELENECEK Mİ?

Süper Lig'in nisan ayına kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Lig maçlarının ertlenmesi konusunda ise henüz bir gelişme yok. Bu hususta TFF ya da diğer resmi kurumlardan açıklamalar geldiği takdirde, gelişmeleri haberlerimizde aktarmaya devam edeceğiz.