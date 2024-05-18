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Süper Lig maçında olay! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi

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#Süper Lig#Kayserispor#Konyaspor
Süper Lig maçında olay Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 19:29

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'un Konyaspor'u konuk ettiği maçta Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, hakem Halil Umut Meler'in Duckens Nazon'a kırmızı kart gösterdiği pozisyonun ardından sahaya girmeye çalıştı.

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Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'un Konyaspor'u konuk ettiği maçta istenmeyen olaylar yaşandı.

Kayserisporlu futbolcu Duckens Nazon, Hakem Halil Umut Meler'in kırmızı kartı sonrası ihraç edilirken Kayserispor Başkanı Ali Çamlı çılgına döndü.

Tribünden aşağıya inerek sahanın içine girmeye çalışan Ali Çamlı, emniyet güçleri ve teknik ekibin çabalarıyla güçlükle önlendi.

Süper Lig maçında olay Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi

Başkan Ali Çamlı’nın sahaya girmesi güçlükle engellenirken teknik sorumlu Burak Yılmaz da hakemlere tepki gösterdi. 

Ali Çamlı'nın sahaya girmeye çalışması nedeniyle oyun yaklaşık 9 dakikada kadar durdu.

Yaklaşık 9 dakika duran maç ortam sakinleşince yeniden başladı.

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Süper Lig maçında olay Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi

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#Süper Lig#Kayserispor#Konyaspor

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