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Süper Lig maçında hakem değişikliği

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Tff#Futbol
Süper Lig maçında hakem değişikliği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 21:13

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasındaki Pendikspor-Kayserispor maçının hakeminin değiştiğini açıkladı.

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TFF, Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle maçı yönetemeyeceğini ve yerine Zorbay Küçük'ün atandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır." denildi.

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#Süper Lig#Tff#Futbol

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