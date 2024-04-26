Süper Lig maçında hakem değişikliği

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TFF, Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle maçı yönetemeyeceğini ve yerine Zorbay Küçük'ün atandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır." denildi.