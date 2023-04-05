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Süper Lig lider Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le çeyrek finalde karşılaşıyor! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun ilk 11'leri...

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#Galatasaray#Başakşehir#Türkiye Kupası
Süper Lig lider Galatasaray, Türkiye Kupasında Başakşehirle çeyrek finalde karşılaşıyor Okan Buruk ve Emre Belözoğlunun ilk 11leri...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir önünde. Sarı kırmızılı takımın, Başakşehir ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması 20.30’da NEF Stadı’nda. Tek maç eleminasyon sistemi ile oynanacak mücadeleyi kazanan yarı finale çıkacak.

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Süper Lig’de açık ara liderliğini devam ettiren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Başakşehir’i konuk edecek. NEF Stadı’nda 20.30’da başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Maç A Spor’dan naklen yayınlanacak. İki takım kupada şimdiye kadar bir kez eşleşirken, o maçı da turuncu lacivertli takım 2-1 kazanmıştı. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmayı ise Galatasaray 7-0 galip bitirmişti.

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NiCOLO ZANiOLO iLK KEZ 11’DE

Cimbom’da teknik direktör Okan Buruk’un Rashica’nın yerine Zaniolo’yu ilk kez 11’de oynatması ve İcardi’ye de yine ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Performansı beğenilmeyen Adekugbe’nin yerine sol bekte Kazımcan görev yapacak. Tek maç eleminasyon sisteminin uygulandığı çeyrek finali kazanan yarı finale çıkacak. Beraberlik halinde uzatmaya gidilecek. Eşitlik bozulmazsa penaltılara geçilecek.

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18- Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 23 kez finale kalırken, 18 kez de şampiyon oldu. Sarı kırmızılılar kupayı müzesine en fazla götüren takım.

2- Türkiye Kupası’nda henüz şampiyonluğu bulunmayan Medipol Başakşehir sadece iki kez final oynarken, Beşiktaş ve Konyaspor’a kaybetti. 

Süper Lig lider Galatasaray, Türkiye Kupasında Başakşehirle çeyrek finalde karşılaşıyor Okan Buruk ve Emre Belözoğlunun ilk 11leri...

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#Galatasaray#Başakşehir#Türkiye Kupası

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