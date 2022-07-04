Son dakika: 2022-2023 sezonu Süper Lig fikstürü çekildi! İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi haftaları...

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2022-2023 sezonu Süper Lig fikstür çekimi heyecanı yaşandı. Süper Lig ekiplerinin sezon içerisinde yapacağı maçların hangi haftalarda oynanacağı kura çekilişi ile belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 19.00’da başlayan fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yetkililerinin yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Necip Uysal, Gaziantep FK Kaptanı Günay Güvenç, İstanbulspor Takım Kaptanı İbrahim Yılmaz ve kulüp temsilcileri katıldı. Fikstür çekimi öncesinde sanatçı Göksel, mini bir konser verdi.

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5 AĞUSTOS'TA BAŞLAYIP 28 MAYIS'TA SON BULACAK

Bu sezon 19 takımın katılımıyla oynanacak olan Spor Toto Süper Lig, 5 Ağustos'ta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige 13 Kasım'da ara verilecek. Dünya Kupası finallerinin tamamlanmasının ardından ilk lig maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve bu ara dışında, lige başka bir ara verilmeyecek. Yapılan planlama doğrultusunda ligin ilk yarısı 14 hafta oynanacak ve ikinci yarı 15'inci hafta maçlarıyla başlayacak. Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 16, 17 ve 22'nci hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

▪️ Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını 'BAY' geçecek.

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SÜPER LİG'DE DERBİ HAFTALARI

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle ligin ilk yarısında oynayacakları maçların haftaları belli oldu.

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

4 BÜYÜKLERİN BAY TARİHLERİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. haftayı BAY geçecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de 12. haftayı BAY geçecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de 17. haftayı BAY geçecek.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: KISA ZAMANDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fikstür çekimi öncesinde kürsüye gelerek yeni sezon öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

TFF’nin yeni yönetimi olarak 16 Haziran’da göreve geldiklerini söyleyen Büyükekşi, şunları söyledi:

”Tam 18 gündür iş başındayız. Kısa zamanda çok önemli adımlar attık. Gerek göreve gelmeden gerekse daha önceden yaptığımız çalışmalarımız ve yaptığımız tespitlere göre acil çözüm bekleyen 6 tane ana konuyu hiç vakit kaybetmeden hemen hayata geçirdik. 1’incisi, yabancı futbolcu sayısını devam ettirme kararı aldık. 2’ncisi kulüp harcama limitlerine yeni bir düzenleme getirdik. 3’üncüsü 8 ay boyunca kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısa sürede bitirerek sözleşmeyi imzaladık. 4’üncüsü transfer tescilinde SSK ve vergi borçlarında muafiyeti uzattık. 5’incisi Rezerv Lig’i kurduk, 6’ncısı deplasman yasağını kaldırdık ve misafir seyirci sayısının yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar çıkarılmasına olanak sağladık. Kısa sürede diğer çalışmalarımızı da tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Süper Lig’in değerini artırmayı hedefliyoruz. Spor Toto Süper Lig’in kalitesini ve marka değerini artırırsak, amaçlarımıza ulaşmamız daha kolay olacak. Biz TFF olarak bu konuda çok önemli hedefler koyduk. Dijitalleşmeyle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Yıllardır ihtiyaç olan konularda hızlı adımlar atacağız. Süper Lig’in dünyadaki bilinirliğini ve izlenme sayısını artırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Resmi yayıncımız, şu anda dünyada 105 ülkede Süper Lig’i izletiyor. Biz geçen yaptığımız naklen yayın imza töreninde, 150 ülkede yayınlanması konusunda yeni bir hedef koyduk. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Konser projemiz var. Futbolda seyirci sayılarımızın son derece az olduğunu, Gaziantep FK’da başkanlık yaptığım dönemde bizzat yaşadım. Kulüplerin seyirci sayıları ve gelirlerini artırmak için önemli bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Yeni sezonla birlikte yeni bir kültür oluşturmak istiyoruz. Kadınlarımızın daha çok maça geldiği, hakemlerin değil, futbol kalitesinin konuşulduğu bir futbol kültürü hedefliyoruz. Güzel oyunu daima desteklemek istiyoruz. Kulüplerimizin de fair-play konusunda TFF ile ortak hareket edeceğine inancım tam. Bu doğrultuda her kulübün fair-play kavramını kendi öz değerleri olarak sahiplenmesi kaçınılmaz. İnşallah yeni sezonda her şey çok farklı olacak. Bunu sizlerle birlikte başaracağız. 5 Temmuz 2008 yılında kaybettiğimiz, bizler için önemli bir rehber olan merhum Hasan Doğan başkanımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Fikstür çekiminin herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

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SÜPER LİG 5 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE DÜNYA KUPASI ARASI

5 Ağustos 2022: Ligin başlangıcı

13 Kasım 2022: Dünya Kupası arası

18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali

28 Mayıs 2023: Ligin son haftası

SPOR TOTO SÜPER LİG FİKSTÜRÜ DETAYLARINA İLİŞKİN TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

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Fikstür anahtarı Avrupa Liglerindeki gibi algoritma aracılığıyla oluşturuldu

1 - Fikstür çekiminde bir Türk mühendisimiz ile TFF tarafından Avrupa Liglerindeki tüm örnekler de incelenerek 2 yılı aşkın süredir geliştirilen bir algoritma kullanılmaktadır. Bu algoritma, girilen kısıtlar karşılığında en optimum sonucu veren ve dengeli bir fikstür anahtarı sağlayan matematiksel bir dizilimden oluşmaktadır.

Avrupa Kupalarında oynayanlar o hafta ligde birbirleri ile eşleşmeyecek

2 - Bu sezon, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle geçmiş sezonlardan farklı olarak Avrupa Kupası haftaları UEFA tarafından ardışık olarak planlanmıştır. Bu sebeple, bu ardışık haftaların arasında oynanacak olan lig müsabakalarında, Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımızın, Avrupa veya Konferans Liginde oynayan takımlarımız ile karşılaşmaları halinde, lig müsabakasının planlanacağı ve doğru dinlenme dengesi sağlayan bir gün bulunmamaktadır. Bu sebeple bu haftalarda Avrupa Kupalarında oynayan takımlarımızın birbirleri ile eşleşmemeleri sağlanmıştır.

Aynı stadyumda maçlarını oynayacak takımlar iç-dış numaraları kullanacak

3 - Stadyumunda yapılan çalışmaların yetişmemesi halinde maçlarını geçici olarak Olimpiyat Stadı'nda oynayacağını bildiren Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük kulüpleri, bir takım iç sahadayken diğer takımın deplasmanda olmasını sağlayacak numaraları çekecektir.

İstanbul takımları iç saha-deplasman dengesinin sağlanması için kendi aralarında numara çekecek

4 - Bununla birlikte gerek emniyet güçlerimizin görevlerini daha rahat yerine getirebilmeleri, gerekse taraftar potansiyelinin dağılımı ve İstanbul'da yer alan takımlarımızın iç saha deplasman dengelerinin sağlanabilmesi amacıyla İstanbul takımları da kendi aralarında numaralar çekeceklerdir.

Fikstürde kendi aralarında numara çekecek torbalar belirlendi

5 - Girilen bu kısıtların sonuç verebilmesi için, aşağıda belirlenmiş olan takımlar kendi aralarında numara çekeceklerdir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMLARI: Trabzonspor-Fenerbahçe

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ TAKIMLARI: Demir Grup Sivasspor-Konyaspor-Medipol Başakşehir

İSTANBUL TAKIMLARI - 1: Beşiktaş-Galatasaray

İSTANBUL TAKIMLARI - 2: İstanbulspor-Kasımpaşa

AYNI SAHAYI KULLANACAK TAKIMLAR: Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (Ümraniyespor'un stadyumu kriterlere uygun hale gelinceye kadar geçici bir süre)

DİĞER TAKIMLAR: Adana Demirspor - Alanyaspor - Atakaş Hatayspor - FTA Antalyaspor - Gaziantep FK - Giresunspor - MKE Ankaragücü - Yukatel Kayserispor Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendi aralarındaki maçlara üç ayrı kriterden dolayı düzenleme

6 - Avrupa Kupalarında oynanacak haftalar, Milli Maç Tarihleri ve yayın kriterleri de dikkate alındığında ilk yarıda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacakları müsabakalar algoritma tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bu haftalarda hangi eşleşmelerin olacağı ve hangi takımların ev sahibi olacakları, takımların çekecekleri numaralara göre belirlenecektir.

4. Hafta

8. Hafta

10. Hafta

13. Hafta

15. Hafta

18. Hafta

Dengeli fikstür için tüm detaylar hesaplandı

7 - Algoritmaya girilen diğer kısıtlar aşağıdaki gibidir:

Fikstür anahtarı simetrik olacaktır,

Hiçbir takım birbirini düzenli olarak takip etmeyecektir,

İlk 2 hafta ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasmanda oynamayacaktır,

Hiçbir takım bir lig devresinde ardışık olarak 1'den fazla iç sahada veya deplasmanda maç yapmayacaktır,

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımlar, Avrupa Ligi ve/veya Konferans Ligi'nde oynayacak takımlar ile 1, 2, 3, 6, 9 ve 12. haftalarda karşılaşmayacaktır,

Emniyet tedbirlerinin daha sağlıklı uygulanabilmesi için BJK, FB ve GS takımlarından aynı anda en fazla 2 takım iç sahada oynayacaktır.

BJK, FB ve GS takımlarının kendi arasında oynayacağı maçların 1 tanesi iç sahada diğer maç deplasmanda olacaktır ve bu takımların kendi aralarında oynayacağı haftalarda diğer takım TS ile karşılaşmayacaktır,

BJK, FB, GS ve TS takımlarının kendi arasında oynadığı maçlar üst üste iki haftaya denk gelmeyecektir.

Çekilecek toplara göre, İstanbul'daki 8 takımın en fazla 5 tanesi veya 4 tanesi iç sahada oynayacaktır,

Dengeli güç dağılımını oluşturmak adına, hiçbir takım üst üste BJK, FB, GS ve TS ile karşılaşmayacaktır,