Süper Lig kulüplerinin oyuncu havuzu ne durumda? | Yarın Artık Bugündür yeni bölümüyle yayında!

Okay Karacan, Süper Lig'deki 21 takımın futbolcu havuzunu derinlemesine masaya yatırdı.

Süper Lig kulüplerin kadro tercihleri, oyuncu gruplarının dağılımı, takımlarda yerli oyuncu etkisi, yabancı oyunculardan yana yapılan seçimler ve daha fazlasının cevabı Okay Karacan ile "Yarın Artık Bugündür" ile cevap buluyor.