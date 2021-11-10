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Süper Lig kulüplerinden 10 Kasım mesajları

#10 Kasım#Atatürk#Beşiktaş
Süper Lig kulüplerinden 10 Kasım mesajları

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Spor Toto Süper Lig kulüpleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Beşiktaş Kulübünün anma mesajında "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde; rahmetle saygıyla ve özlemle anıyoruz. Milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olan Atatürk’ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere armağan eden Atamız'a olan sevgimiz ve saygımız sonsuza dek sürecektir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş camiası olarak Atatürk’ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet’e sahip çıkmaya, aydınlattığı yolda yürümeye büyük bir azimle devam edileceği kaydedilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı yineliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olmuş tüm kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde, minnet, şükran, saygı, rahmetle ve sonsuz özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise şu görüşler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, ölümsüz fikirleri, hedef, ilke ve devrimleriyle daima kalbimizde yaşayan ve yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

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#10 Kasım#Atatürk#Beşiktaş

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