Süper Lig kulüpleri ve TFF’den depremzedeler için 1000 konteyner

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Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği ortaklaşa kararla deprem bölgesine 1000 konteyner gönderme kararı alırken projenin nasıl uygulanacağı açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada proje için gerekli harcamaların federasyon hesaplarından yapılacağı belirtilirken şu detaylar paylaşıldı:

HAK EDiŞ TUTARLARI TEKRAR REViZE EDiLECEK

Proje finansmanı için gerekli rakamın 59 milyon TL’si 2022-23 Sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu’ndan alınacak.

Yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü payları değişmeyip aynı kalacak. Sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarı ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak şekilde yayın havuzu hak ediş tutarlarının yeniden belirlenecek.

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BAĞIŞLAR VE FEDERASYON KAYNAKLARI KULLANILACAK

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan 5’er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3’er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirleri çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılacak, hak ediş tutarları revize edilecek.

Proje için bakiye tutarı, TFF’ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve/veya TFF’nin kaynaklarından karşılanacak.