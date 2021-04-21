Süper Lig kararı bu masada mı alındı?

Tarihler 2017’nin Ekim ayını gösterirken Liverpool’un sahibi John Henry, Arsenal’den Ivan Gazidis, Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward ve kulübün sahibi Glazer ailesinden Avram ile Joel, New York’taki Locanda Verde lokantasında bir araya geldi.

Belki de menüde sadece dünya futbolunda bir ‘nükleer savaşı’ (!) başlatacak Avrupa Süper Ligi yer alıyordu. Ve belki de gerçek futbolun son akşam yemeğiydi...

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