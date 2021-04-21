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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Süper Lig kararı bu masada mı alındı?

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Süper Lig kararı bu masada mı alındı?

Daily Mail gazetesi, Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Milan’ı temsil eden 5 ismin 2017 yılında New York’taki Locanda Verde’de çekilen fotoğrafını hatırlatarak, Avrupa Süper Ligi kararının bu masada alındığını yazdı.

Tarihler 2017’nin Ekim ayını gösterirken Liverpool’un sahibi John Henry, Arsenal’den Ivan Gazidis, Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward ve kulübün sahibi Glazer ailesinden Avram ile Joel, New York’taki Locanda Verde lokantasında bir araya geldi.

Belki de menüde sadece dünya futbolunda bir ‘nükleer savaşı’ (!) başlatacak Avrupa Süper Ligi yer alıyordu. Ve belki de gerçek futbolun son akşam yemeğiydi...

Süper Lig kararı bu masada mı alındı

Süper Lig kararı bu masada mı alındı

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