Süper Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da 3 maç oynanacak! Heyecan Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Sezonun geri kalanında 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 10 puanla girdi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa’nın ligde oynadığı son 11 maçın 9’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

Hatayspor’un oynadığı son 9 lig maçının 8’inde karşılıklı goller oldu.

Kasımpaşa, bu sezon iç sahada oynadığı 10 resmi maçta sadece Eyüpspor’u mağlup edebildi.

Hatayspor, bu sezon ligde deplasmanda maç kazanamadı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %31’i ev sahibinin kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI CAN TONGO’NUN YORUMU

Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında üç kez geriye düşmesine rağmen maçtan kopmadı ve beraberlik almayı başardı. Hatayspor ise Galatasaray karşısına iç sahada elde ettiği beraberlikle moral buldu. Ancak o maçın da Kasımpaşa karşılaşması için veri olmayacağını düşünüyorum. Kasımpaşa evinde kolay kazanamasa da yine etkili. Hatayspor için kolay bir deplasman değil. Ev sahibi takım üç puana yakın.

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MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Opoku, Rodrigues, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç, Brekalı, Fall.

Atakaş Hatayspor: Erce, Oğuzhan, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Abdülkadir, Rivas, Rui Pedro, J. Fernandes, Aboubakar.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Buna göre ev sahibi ekibin zaferine 1.52 yerine 1.56 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 3.49 yerine 3.59 oranla gösterilirken konuk takım Hatayspor’un kazanırı 4.08 yerine 4.20 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

DEPORTIVO ALAVES – CELTA VİGO

İspanya La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves evinde Celta Vigo'yu konuk ediyor. İki İspanyol ekibi arasındaki karşılaşma Canlı Yayın ile Misli’de olacak.

Bu akşam Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak mücadele 23:00'te başlayacak. La Liga'da 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyeti olan Deportivo Alaves 20 puanla 17. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Celta Vigo ise 20 maçta 7 galibiyeti, 3 beraberlik ve 10 yenilgi ile 24 puan toplayıp 13. sırada bulunuyor.

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MUHTEMEL 11’LER

Deportivo Alaves: Owono Tenaglia, Abqar, Diarra, Sanchez; Benavidez, Guevara, Vicente, Guridi, Conechny, Kike Garcia

Celta Vigo: Guaita, J Rodriguez, Lago, Alonso; Carreira, Beltran, Sotelo, Cervi, Duran, Iglesias, Swedberg

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Alaves’in oynadığı son 8 resmi maçın 7’sinde karşılıklı goller oldu.

Celta Vigo’nun deplasmanda oynadığı son 9 resmi maçın 8’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Alaves’in iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4’ünde ilk yarılar berabere bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %16’sı Alaves’in, %13’ü ise Celta Vigo’nun 3 puanı alacağını tahmin ediyor.

MİSLİ YAZARI GÖKHAN ABDİK’İN YORUMU

Alaves ligdeki son iç saha maçında 11 şut çekmesine rağmen gol atamadı. Ancak geçen hafta Real Betis deplasmanından 3 gollü bir galibiyetle döndüler. Moralleri yerinde. Celta Vigo iki haftadır gol atmasına rağmen kaybediyor. Ligdeki sırasına rağmen çok gol atan takımlardan biri. Haftanın son maçında iki takımın da gol atma ihtimali yüksek.

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ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Buna göre ev sahibi Deportivo Alaves'in zaferine 2.29 yerine 2.35 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 2.76 yerine 2.84 oranla gösterilirken konuk takım Celta Vigo'nun kazanırı 2.56 yerine 2.63 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

GENOA - MONZA

Serie A'da 12. sırada olan Genoa bugün son sıradaki Monza'yı konuk edecek. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak maç 22.45'te başlayacak.

Lig'de 21 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Genoa 23 puanla Serie A'nın 12. sırasında yer alıyor.

Kötü bir sezon geçiren Monza ise 21 maçta yalnıza 2 galibiyet alırken 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile ligin son sırasına demir attı.

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MUHTEMEL 11’LER

Genoa: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini; Zanoli, Thorsby, Miretti, Pinamonti

Monza: Turati, D'Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulosi, Ciurria, Bianco, Bondo, Akpa Akpro, Caprari, Maldini

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Monza’nın oynadığı son 10 resmi maçın 9’unda karşılıklı goller oldu.

Genoa’nın ligde oynadığı son 7 maçın 6’sında ilk yarılar berabere bitti.

Monza, oynadığı son 8 resmi maçta 7 mağlubiyet aldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %30’u Genoa galibiyetinden yana.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Buna göre Genoa zaferine 2.00 yerine 2.06 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 2.68 yerine 2.76 oranla gösterilirken konuk takım Monza'nın kazanırı 3.19 yerine 3.28 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir

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