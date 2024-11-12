×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig için ihtimaller denizinde sürpriz: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için 'şampiyonluk' tahmini... | O takımın şansı yüzde 1'e düştü...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Süper Lig için ihtimaller denizinde sürpriz: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için şampiyonluk tahmini... | O takımın şansı yüzde 1e düştü...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 14:34

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası geride kaldı ve milli araya girildi. Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın ise puan kaybı devam etti. Avrupalılar da Süper Lig için şampiyonluk tahminlerini güncelledi. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları oynandı ve milli araya girilirken puan durumu da şekillendi.

Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u konuk ettiği maçta rakibini 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı - kırmızılılar bu galibiyetle birlikte puanını 31'e yükseltti. Samsunspor ise 3. sıraya geriledi.

Fenerbahçe de Sivasspor'u ağırladığı maçta rakibini 4-0'la geçti ve puanını 26'ya yükselterek 2. sıraya yerleşti.

Başakşehir deplasmanına çıkan Beşiktaş, istediği futbolu sergileyemedi ve kilidi açamadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Üç maçtır kazanamayan siyah - beyazlılar, 21 puanla 5. sıraya geriledi.

Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Eyüpspor ise Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek 22 puanla 4. sırada yer aldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede duble ocak bombası Talisca ile beraber...Fenerbahçe'de duble ocak bombası! Talisca ile beraber...Haberi Görüntüle

ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Haberin Devamı

Liderliğini Galatasaray'ın üstlendiği Süper Lig için Avrupa liglerinde takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, tahminlerini yeniledi.

GALATASARAY ÖNDE

Güncel puanı 31 olan Galatasaray'ın sezon sonunda 93 puanla ipi göğüsleyeceği tahmin edilirken, sarı - kırmızılıların şampiyonluğuna yüzde 68.4'lük bir oran verildi.

Süper Lig için ihtimaller denizinde sürpriz: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için şampiyonluk tahmini... | O takımın şansı yüzde 1e düştü...

FENERBAHÇE'DEN 88 PUAN

26 puanda bulunan Fenerbahçe'nin ise sezon sonunda 88 puanla 2. sırada yer alacağı öngörülüyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ise yüzde 30.4'lük ihtimalden görüldü.

BEŞİKTAŞ'IN YÜZDESİ DÜŞTÜ

Üç maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve 2 mağlubiyet - 1 beraberlik alan Beşiktaş'ın şampiyonluk oranında ciddi bir düşüş yaşandı. 2 hafta önce yüzde 4.5 olan oran, yüzde 1.1'e düştü ve sıralamada 3. sırada olacağı öngörüldü.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR...

Hesaplamalar sonrası Trendyol Süper Lig'in sezon sonunda oluşacak puan durumu da paylaşıldı.

Ligden düşecek takımlar Alanyaspor (39), Bodrum FK (31), Hatayspor (29) ve Adana Demirspor (18) olarak tahmin edildi.

Haberin Devamı

*Parantez içindeki puanlar sezon sonundaki tahmini puanlardır.

Gözden KaçmasınNewcastle United gözünü Süper Ligden alamıyor: Mourinhodan sonra Osimhene transfer teklifi...Newcastle United gözünü Süper Lig'den alamıyor: Mourinho'dan sonra Osimhen'e transfer teklifi...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#FENERBAHÇE#GALATASARAY

BAKMADAN GEÇME!