Süper Lig hocaları gençliklerinde hangi mevkide oynuyordu? Kalede Şenol Güneş, orta alanda Jesus-Pirlo-Buruk, forvette Avcı-Montella

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Futbolda teknik direktör olmak için illaki bu sporu aktif olarak yapmak gerekmiyor. Örneğin Jose Mourinho bir fizikçiydi. Rafael Benitez beden eğitimi öğretmeni. Arrigo Sacchi sadece amatör futbolcuydu. Gregorio Manzano psikologdu. Avram Grant asla futbol oynamadı. Ama şurası da bir gerçek; gençlik yıllarında yeşil sahalarda top koşturanlar, özellikle de profesyonel seviyede yapanlar, hiç futbol oynamayanlara göre teknik direktörlükte çok avantajlı.

FARİOLİ 21 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKIP HOCA OLDU

Süper Lig’de takım çalıştıran teknik direktörler içinde de ‘futbolculuk kariyeri neredeyse hiç olmayan’ bir isim var; Francesco Farioli. Henüz 21 yaşında kaleciliği bırakıp antrenörlüğe geçen Alanyaspor’un İtalyan hocası, 2 yıldır teknik direktörlük yapıyor.

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Peki ya diğer teknik direktörlerimiz? Onların futbolculukları nasıldı?

Hepsinin kariyerlerine geçmeden önce bir genelleme yapalım: Süper Lig’deki 19 teknik direktörün 8’i orta saha, 4’ü santrfor, 3’ü kaleci, 2’si stoper, 1’er de sağ ve sol bek var. Şimdi gelelim hocaların oyunculuk kariyerlerine...

KALECiLER

ŞENOL GÜNEŞ (BEŞİKTAŞ):

Trabzonspor ve Akçaabat Sebatspor’da toplam 17 yıl, A Milli Takım’da 35 maç oynadı. Bordo mavili takımda 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanıp efsaneleşti.

VOLKAN DEMİREL (HATAYSPOR):

Kartalspor’da başlayan kariyerinin 17 yılı Fenerbahçe’de geçti. 63 kez A milli olup, 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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SAĞ BEK

RECEP UÇAR (ÜMRANİYESPOR):

Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Pendikspor’da futbol oynarken, diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimine devam edip İngilizce öğretmenliğini bitirdi.

STOPER

ÖMER ERDOĞAN (ANKARAGÜCÜ):

Almanya’da St. Pauli’de profesyonel oldu, ardından Erzurum, Diyarbakır, Galatasaray, Malatya ve Bursaspor’da oynadı. 1 Süper Lig şampiyonluğu kazandı ve 3 kez A milli oldu.

ÇAĞDAŞ ATAN (KAYSERİSPOR):

Altay, Denizli, Beşiktaş, Trabzon, Energie Cottbus, Basel, Mersin İY, Akhisar Belediye, Gaziantep BB ve Manisaspor’da oynadı. Basel’de 2 İsviçre Ligi, 1 İsviçre Kupası kaldırdı. 2 kez A milli formayı giydi.

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SOL BEK

EROL BULUT (GAZİANTEP FK):

Eintracht Frankfurt II, Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 Münih, Olympiakos, Metalurg, O.Volou, OFI Girit, PAE Veria’da oynadı. Fenerbahçe’de 1, Olympiakos’ta 2 kupa kazandı.

ORTA SAHA

RIZA ÇALIMBAY (SİVASSPOR):

16 yıllık kariyerinin tamamı Beşiktaş’ta geçti, kaptanlığını yaptığı kulübün sembolleri arasına girdi. 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 47 kez A Milli Takım’da oynadı.

JORGE JESUS (FENERBAHÇE):

Portekiz’de Almancilense, Benfica, Estrela Amadora, Farense, Vitoria Setubal, Juventude Evora, Riopele, Belenenses, Olhanense, Peniche ve Sporting takımlarında forma giydi.

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EMRE BELÖZOĞLU (BAŞAKŞEHİR):

Galatasaray, İnter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir’de oynadı. Bu takımlarda 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 1 İspanya Kupası, 1 İtalya Süper Kupa, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupa kazandı.

OKAN BURUK (GALATASARAY):

Galatasaray, İnter, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da forma giydi. 7 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa kaldırdı.

İLHAN PALUT (KONYASPOR):

1996’da Hatayspor’da futbola başladı, bu kulüpte 3 ayrı dönem forma giydi. Bordo beyazlı kulübün yanı sıra Adana Demirspor ve Çorumspor takımlarında da oynadı.

ANDREA PİRLO (KARAGÜMRÜK):

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Futbolculuk kariyeri en parlak olan teknik adam. Brescia, İnter, Reggina, Milan, Juventus ve New York City’de oynadı. İtalya U21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu, A Milli Takımı ile Dünya Kupası kaldırdı. Ayrıca forma giydiği kulüplerde de 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 14 kupa kazandı.

NURİ ŞAHİN (ANTALYASPOR):

Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor’da forma giydi. Dortmund’da 1 Almanya Ligi, 2 Süper Kupa, 1 Almanya Kupası, Real Madrid’de İspanya Ligi, Hollanda’da kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

SELÇUK İNAN (KASIMPAŞA):

Çanakkale Dardanelspor, Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray’da oynadı. Bordo mavili takımla 1’er Türkiye Kupası ve Süper Kupa, sarı kırmızılılarla 5’er Süper Lig ve Süper Kupa ile 4 Türkiye Kupası kazandı.

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FORVET

VİNCENZO MONTELLA (ADANA DEMİR):

Empoli, Sampdoria, Roma, Fulham formaları giydi. 20 kez İtalya A Milli Takımı formasıyla mücadele etti. Roma ile 1’er İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa kazandı.

FATİH TEKKE (İSTANBULSPOR):

Trabzonspor, Altay, Gaziantepspor, Zenit, Rubin Kazan, Ankaragücü, BEŞİKTAŞ ve Orduspor’da oynadı. 25 kez A milli oldu. 1’er UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 1 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası, 4 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kaldırdı.

HAKAN KELEŞ (GİRESUNSPOR):

Kariyerinin tamamı Anadolu takımlarında geçti; Edirnespor, Bursaspor, Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor’da forma giydi.

ABDULLAH AVCI (TRABZONSPOR):

Vefa, Karagümrük, Rizespor, Bakırköyspor, Kahramanmaraşspor, Kasımpaşa, İstanbulspor, K.Çekmece, Emirefendi kulüplerinde toplam 18 yıl top koşturdu.