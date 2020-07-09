MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 31. hafta puan durumu tablosu
GeriSpor Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 31. hafta puan durumu tablosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 09.07.2020 - 14:14,Son Güncelleme:

Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 31. hafta puan durumu tablosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 31. hafta puan durumu tablosu
Abone Olgoogle-news

Ligin 31. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e yükseltti ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girdi. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu naıl şekillendi?

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı. Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Bu skorla puanını 62'ye taşıyan bordo mavililer, lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü. İşte, Süper Lig 31. hafta puan durumu tablosu...

Süper Lig güncel puan durumu Süper Lig 31. hafta puan durumu tablosu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle