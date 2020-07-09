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Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 31. hafta puan durumu tablosu
Ligin 31. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e yükseltti ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girdi. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu naıl şekillendi?
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı. Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Bu skorla puanını 62'ye taşıyan bordo mavililer, lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü. İşte, Süper Lig 31. hafta puan durumu tablosu...
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