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SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2025: 17 Şubat itibariyle Süper Lig'de gol krallığı listesi nasıl şekillendi?

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Gol Kralı#Sıralama
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2025: 17 Şubat itibariyle Süper Ligde gol krallığı listesi nasıl şekillendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 07:31

Süper Lig'de gol krallığı listesi, dün akşam oynana maçların ardından bir kez daha şekillendi. Fenerbahçe'nin formda ismi En Nesyri'nin attığı 2 gol sonrası gol krallığı listesinde yeri bir kez daha değişti. Peki, Süper Lig gol krallığı listesinde sıralama nasıl? İşte, TFF'nin vermiş olduğu bilgiler neticesinde o liste

Haberin Devamı

Süper Lig'de 24'üncü Hafta'da 17 Şubat Pazar günü oynanan mücadeleler çerçevesinde gol krallığı listesi şu şekilde sıralandı;

KRZYSZTOF PIATEK
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		18
YOUSSEF EN NESYRI
FENERBAHÇE A.Ş.		15
SIMON BOKOTE BANZA
TRABZONSPOR A.Ş.		14
EDIN DZEKO
FENERBAHÇE A.Ş.		12
THIAM MAME BABA
İKAS EYÜPSPOR		12
VICTOR JAMES OSIMHEN
GALATASARAY A.Ş.		12
ALI SOWE
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		10
BARIŞ ALPER YILMAZ
GALATASARAY A.Ş.		10
CIRO IMMOBILE
BEŞİKTAŞ A.Ş.		10
AHMED KUTUCU
GALATASARAY A.Ş.		9
NUNO MIGUEL DA COSTA JOIA
KASIMPAŞA A.Ş.		9
ROMULO JOSE CARDOSO DA CRUZ
GÖZTEPE A.Ş.		9
DUSAN TADIC
FENERBAHÇE A.Ş.		8
MARIUS MOUNDILMADJI
REEDER SAMSUNSPOR		8
BLAZ KRAMER
TÜMOSAN KONYASPOR		7
CARL JOHAN HOLSE JUSTESEN
REEDER SAMSUNSPOR		7
REI MANAJ
NET GLOBAL SİVASSPOR		7
SERGIO DUVAN CORDOVA LEZAMA
CORENDON ALANYASPOR		7
CHIDOZIE DAVID OKEREKE
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		6
GEORGE ALEXANDRU PUSCAS
SİPAY BODRUM FK		6
JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		6
JUAN SANTOS DA SILVA
GÖZTEPE A.Ş.		6
MAMADOU FALL
KASIMPAŞA A.Ş.		6
RAFAEL ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA DA SILVA
BEŞİKTAŞ A.Ş.		6
SAM ANDREAS LARSSON
ONVO ANTALYASPOR		6
VINCENT ABOUBAKAR
ATAKAŞ HATAYSPOR		6
YUNUS AKGÜN
GALATASARAY A.Ş.		6
AYTAÇ KARA
KASIMPAŞA A.Ş.		5
BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA
ONVO ANTALYASPOR		5
DAVID TIJANIC
GÖZTEPE A.Ş.		5
DEIAN CRISTIAN SORESCU
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		5
HARIS HAJRADINOVIC
KASIMPAŞA A.Ş.		5
JULES OLIVIER NTCHAM
REEDER SAMSUNSPOR		5
MICHY BATSHUAYI ATUNGA
GALATASARAY A.Ş.		5
OĞUZ AYDIN
FENERBAHÇE A.Ş.		5
SONER AYDOĞDU
REEDER SAMSUNSPOR		5
UI JO HWANG
CORENDON ALANYASPOR		5
YUSUF BARASI
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.		5
ABAT AIMBETOV
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.		4
ALASSANE NDAO
TÜMOSAN KONYASPOR		4
AYLTON FILIPE BOA MORTE
BELLONA KAYSERİSPOR		4
BILAL BOUTOBBA
ATAKAŞ HATAYSPOR		4
DANİJEL ALEKSİC
TÜMOSAN KONYASPOR		4
DENİZ TÜRÜÇ
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		4
DRIES MERTENS
GALATASARAY A.Ş.		4
DUCKENS NAZON
BELLONA KAYSERİSPOR		4
EMRE AKBABA
İKAS EYÜPSPOR		4
ERNEST MUÇİ
BEŞİKTAŞ A.Ş.		4
FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS
FENERBAHÇE A.Ş.		4
KACPER SZYMON KOZLOWSKI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		4
MAURO EMANUEL ICARDI
GALATASARAY A.Ş.		4
MUHAMMED CHAM SARACEVIC
TRABZONSPOR A.Ş.		4
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS
TÜMOSAN KONYASPOR		4
PEDRO JORGE GONÇALVES MALHEIRO
TRABZONSPOR A.Ş.		4
ADOLFO JULIAN GAICH
ONVO ANTALYASPOR		3
ALEXANDRU IULIAN MAXIM
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		3
ALLAN IRENEE SAINT MAXIMIN
FENERBAHÇE A.Ş.		3
BANGALY FODE KOITA
NET GLOBAL SİVASSPOR		3
CLAUDIO WINCK NETO
KASIMPAŞA A.Ş.		3
DAVIDSON DA LUZ PEREIRA
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		3
EDIN VISCA
TRABZONSPOR A.Ş.		3
GARRY MENDES RODRIGUES
NET GLOBAL SİVASSPOR		3
GEDSON CARVALHO FERNANDES
BEŞİKTAŞ A.Ş.		3
JOSIP BREKALO
KASIMPAŞA A.Ş.		3
KHUSNIDDIN ALIKULOV
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		3
MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO
BELLONA KAYSERİSPOR		3
NANY DIMATA
REEDER SAMSUNSPOR		3
NOVATUS DISMAS MIROSHI
GÖZTEPE A.Ş.		3
OZAN TUFAN
TRABZONSPOR A.Ş.		3
RACHID GHEZZAL
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		3
RAMZI SAFURI
ONVO ANTALYASPOR		3
SAMUEL SAIZ ALONSO
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.		3
SERGIO CARLOS STRANDBERG
ATAKAŞ HATAYSPOR		3
TAULAN SULEJMANOV
SİPAY BODRUM FK		3
ABDÜLKERİM BARDAKCI
GALATASARAY A.Ş.		2
ADİL DEMİRBAĞ
TÜMOSAN KONYASPOR		2
AHMED MORTADHA BEN OUANES
KASIMPAŞA A.Ş.		2
ALEXANDER GERARD VAN DE STREEK
ONVO ANTALYASPOR		2
ANDREAW RAYAN GRAVILLON
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.		2
ANTONİN BARAK
KASIMPAŞA A.Ş.		2
ARBNOR MUJA
REEDER SAMSUNSPOR		2
CARLOS MANUEL CARDOSO MANE
BELLONA KAYSERİSPOR		2
CEMALİ SERTEL
ATAKAŞ HATAYSPOR		2
CHRISTOPHER LUNGOYI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		2
DAL VARESANOVIC
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		2
DATRO DAVID FOFANA
GÖZTEPE A.Ş.		2
DAVINSON SANCHEZ MINA
GALATASARAY A.Ş.		2
FLORENT HADERGJONAJ
CORENDON ALANYASPOR		2
GABRIEL DAVI GOMES SARA
GALATASARAY A.Ş.		2
GÖKHAN GÜL
KASIMPAŞA A.Ş.		2
GÖRKEM SAĞLAM
ATAKAŞ HATAYSPOR		2
HALİL AKBUNAR
İKAS EYÜPSPOR		2
HASAN ALİ KALDIRIM
BELLONA KAYSERİSPOR		2
ISAAC SANDOR SOLET BOMAWOKO
GÖZTEPE A.Ş.		2
JEROME OPOKU
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		2
JOELSON AUGUSTO MENDES MANGO FERNANDES
ATAKAŞ HATAYSPOR		2
JOHN DAVID LUNDSTRAM
TRABZONSPOR A.Ş.		2
JOVAN MANEV
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.		2
KARTAL KAYRA YILMAZ
BELLONA KAYSERİSPOR		2
KENAN KODRO KODRO
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		2
LOIDE ANTONIO AUGUSTO
CORENDON ALANYASPOR		2
MARKO JEVTOVIC
TÜMOSAN KONYASPOR		2
MEHMET UMUT NAYİR
TÜMOSAN KONYASPOR		2
MIGUEL CRESPO DA SILVA
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		2
MOUSSA DJENEPO
ONVO ANTALYASPOR		2
MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU
GALATASARAY A.Ş.		2
NABIL ALIOUI
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.		2
NOAH KEMESENG SONKO SUNDBERG
NET GLOBAL SİVASSPOR		2
NUNO MIGUEL REIS LIMA
CORENDON ALANYASPOR		2
OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		2
PRINCE OBENG AMPEM
İKAS EYÜPSPOR		2
QUEENSY MIQUEL SAYMON WENSLEY MENIG
NET GLOBAL SİVASSPOR		2
RİCK VAN DRONGELEN
REEDER SAMSUNSPOR		2
SEBASTIAN SZYMANSKI
FENERBAHÇE A.Ş.		2
SEMİH GÜLER
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		2
SOFYAN AMRABAT
FENERBAHÇE A.Ş.		2
SONER DİKMEN
ONVO ANTALYASPOR		2
STEPHANE CEDRIC BAHOKEN
BELLONA KAYSERİSPOR		2
TAHA ALTIKARDEŞ
GÖZTEPE A.Ş.		2
UROS RADAKOVIC
NET GLOBAL SİVASSPOR		2
YUSUF ERDOĞAN
TÜMOSAN KONYASPOR		2
YUSUF ÖZDEMİR
CORENDON ALANYASPOR		2
ZDRAVKO DIMITROV
SİPAY BODRUM FK		2
AHMED ILDIZ
GÖZTEPE A.Ş.		1
ALEXANDER MARK DAVID OXLADE CHAMBERLAIN
BEŞİKTAŞ A.Ş.		1
ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
SİPAY BODRUM FK		1
ALMOATASEMBELLAH ALI MOHAMED AL MUSRATI
BEŞİKTAŞ A.Ş.		1
AMIR HADZIAHMETOVIC
BEŞİKTAŞ A.Ş.		1
ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO
FENERBAHÇE A.Ş.		1
ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME
TRABZONSPOR A.Ş.		1
ANTONIO SIMAO MUANZA
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.		1
ARDA KIZILDAĞ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		1
ARİF KOCAMAN
BELLONA KAYSERİSPOR		1
ARSENII BATAHOV
TRABZONSPOR A.Ş.		1
BABAJIDE DAVID AKINTOLA
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		1
BEKİR TURAÇ BÖKE
NET GLOBAL SİVASSPOR		1
BÜNYAMİN BALAT
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.		1
CAN KELEŞ
KASIMPAŞA A.Ş.		1
CENK ŞEN
SİPAY BODRUM FK		1
CENK TOSUN
FENERBAHÇE A.Ş.		1
CHER NDOUR
BEŞİKTAŞ A.Ş.		1
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
FENERBAHÇE A.Ş.		1
DENIS MIHAI DRAGUS
TRABZONSPOR A.Ş.		1
DIMITRIOS KOLOVETSIOS
BELLONA KAYSERİSPOR		1
DJALMA ANTONIO DA SILVA FILHO
GÖZTEPE A.Ş.		1
DOĞAN ERDOĞAN
GÖZTEPE A.Ş.		1
EMİRHAN TOPÇU
BEŞİKTAŞ A.Ş.		1
EMRAH BAŞSAN
NET GLOBAL SİVASSPOR		1
EMRE MOR
İKAS EYÜPSPOR		1
EMRE TAŞDEMİR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		1
EMRECAN BULUT
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		1
ENRIC SABORIT TEIXIDOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		1
ERDAL RAKIP
ONVO ANTALYASPOR		1
ERTUĞRUL ERSOY
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		1
FIDAN ALITI
CORENDON ALANYASPOR		1
FILIP KOSTIC
FENERBAHÇE A.Ş.		1
FLAVİEN TAIT
REEDER SAMSUNSPOR		1
FRANCISCO JAVIER CALVO QUESADA
ATAKAŞ HATAYSPOR		1
FUNSHO IBRAHIM BAMGBOYE
ATAKAŞ HATAYSPOR		1
FURKAN SOYALP
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		1
GABRIEL ARMANDO DE ABREU
BEŞİKTAŞ A.Ş.		1
GAİUS ABRAHAM JERED MAKOUTA
CORENDON ALANYASPOR		1
GIANNI SALVATORE P. BRUNO
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK		1
HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.		1
HAMIDOU KEYTA
TÜMOSAN KONYASPOR		1
HELITON JORGE TITO DOS SANTOS
GÖZTEPE A.Ş.		1
İSMAİL KÖYBAŞI
GÖZTEPE A.Ş.		1
JOAO MARIO NAVAL DA COSTA EDUARDO
BEŞİKTAŞ A.Ş.		1
JOSEPH LARWEH ATTAMAH
BELLONA KAYSERİSPOR		1
JURE BALKOVEC
CORENDON ALANYASPOR		1
KEITA BALDE DIAO
NET GLOBAL SİVASSPOR		1
KENAN ÖZER
SİPAY BODRUM FK		1
KEVIN MANUEL RODRIGUES
KASIMPAŞA A.Ş.		1
KINGSLEY SCHINDLER
REEDER SAMSUNSPOR		1
KORAY GÜNTER
GÖZTEPE A.Ş.		1
KURYU MATSUKI
GÖZTEPE A.Ş.		1
LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		1
LUCAS SEBASTIAN TORREIRA DI PASCUA
GALATASARAY A.Ş.		1
MALCOM NARCISSE BOKELE MPUTU
GÖZTEPE A.Ş.		1
MARC JOEL BOLA
REEDER SAMSUNSPOR		1
MERT MÜLDÜR
FENERBAHÇE A.Ş.		1
MILOT RASHICA
BEŞİKTAŞ A.Ş.		1
MURAT PALULİ
NET GLOBAL SİVASSPOR		1
NICOLAS JEAN PAUL NOEL JANVIER
CORENDON ALANYASPOR		1
OĞULCAN ÜLGÜN
TÜMOSAN KONYASPOR		1
OKAY YOKUŞLU
TRABZONSPOR A.Ş.		1
OZAN DEMİRBAĞ
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.		1
ÖMER ALİ ŞAHİNER
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		1
PHILIPPE PAULIN KENY
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		1
RIBEIRO DIAS CARLOS MIGUEL
KASIMPAŞA A.Ş.		1
RICHARD CANDIDO COELHO
CORENDON ALANYASPOR		1
RIGOBERTO MANUEL RIVAS VINDEL
KOCAELİSPOR		1
ROBIN YALÇIN
İKAS EYÜPSPOR		1
RODRIGO NASCIMENTO FRANCA
FENERBAHÇE A.Ş.		1
ROLAND SALLAI
GALATASARAY A.Ş.		1
RUI PEDRO DA SILVA E SOUSA
ATAKAŞ HATAYSPOR		1
SAMBA CAMARA
NET GLOBAL SİVASSPOR		1
SAMET AKAYDİN
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		1
SEMİH KILIÇSOY
BEŞİKTAŞ A.Ş.		1
SERDAR GÜRLER
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		1
STEFANO WILFRED DENSWIL
TRABZONSPOR A.Ş.		1
TAYFUR BİNGÖL
İKAS EYÜPSPOR		1
THALISSON KELVEN DA SILVA
ONVO ANTALYASPOR		1
TOLGA KALENDER
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.		1
UĞUR ÇİFTÇİ
NET GLOBAL SİVASSPOR		1
UMUT DİLAN BOZOK
İKAS EYÜPSPOR		1
VACLAV JURECKA
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		1
VEYSEL SARI
ONVO ANTALYASPOR		1
VICTOR HUGO GOMES SILVA
GÖZTEPE A.Ş.		1
YOUSSEF AIT BENASSER
REEDER SAMSUNSPOR		1
ZEKİ YAVRU
REEDER SAMSUNSPOR		1
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