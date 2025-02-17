SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2025: 17 Şubat itibariyle Süper Lig'de gol krallığı listesi nasıl şekillendi?

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 24'üncü Hafta'da 17 Şubat Pazar günü oynanan mücadeleler çerçevesinde gol krallığı listesi şu şekilde sıralandı;
|KRZYSZTOF PIATEK
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|18
|YOUSSEF EN NESYRI
FENERBAHÇE A.Ş.
|15
|SIMON BOKOTE BANZA
TRABZONSPOR A.Ş.
|14
|EDIN DZEKO
FENERBAHÇE A.Ş.
|12
|THIAM MAME BABA
İKAS EYÜPSPOR
|12
|VICTOR JAMES OSIMHEN
GALATASARAY A.Ş.
|12
|ALI SOWE
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|10
|BARIŞ ALPER YILMAZ
GALATASARAY A.Ş.
|10
|CIRO IMMOBILE
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|10
|AHMED KUTUCU
GALATASARAY A.Ş.
|9
|NUNO MIGUEL DA COSTA JOIA
KASIMPAŞA A.Ş.
|9
|ROMULO JOSE CARDOSO DA CRUZ
GÖZTEPE A.Ş.
|9
|DUSAN TADIC
FENERBAHÇE A.Ş.
|8
|MARIUS MOUNDILMADJI
REEDER SAMSUNSPOR
|8
|BLAZ KRAMER
TÜMOSAN KONYASPOR
|7
|CARL JOHAN HOLSE JUSTESEN
REEDER SAMSUNSPOR
|7
|REI MANAJ
NET GLOBAL SİVASSPOR
|7
|SERGIO DUVAN CORDOVA LEZAMA
CORENDON ALANYASPOR
|7
|CHIDOZIE DAVID OKEREKE
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|6
|GEORGE ALEXANDRU PUSCAS
SİPAY BODRUM FK
|6
|JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|6
|JUAN SANTOS DA SILVA
GÖZTEPE A.Ş.
|6
|MAMADOU FALL
KASIMPAŞA A.Ş.
|6
|RAFAEL ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA DA SILVA
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|6
|SAM ANDREAS LARSSON
ONVO ANTALYASPOR
|6
|VINCENT ABOUBAKAR
ATAKAŞ HATAYSPOR
|6
|YUNUS AKGÜN
GALATASARAY A.Ş.
|6
|AYTAÇ KARA
KASIMPAŞA A.Ş.
|5
|BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA
ONVO ANTALYASPOR
|5
|DAVID TIJANIC
GÖZTEPE A.Ş.
|5
|DEIAN CRISTIAN SORESCU
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|5
|HARIS HAJRADINOVIC
KASIMPAŞA A.Ş.
|5
|JULES OLIVIER NTCHAM
REEDER SAMSUNSPOR
|5
|MICHY BATSHUAYI ATUNGA
GALATASARAY A.Ş.
|5
|OĞUZ AYDIN
FENERBAHÇE A.Ş.
|5
|SONER AYDOĞDU
REEDER SAMSUNSPOR
|5
|UI JO HWANG
CORENDON ALANYASPOR
|5
|YUSUF BARASI
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|5
|ABAT AIMBETOV
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|4
|ALASSANE NDAO
TÜMOSAN KONYASPOR
|4
|AYLTON FILIPE BOA MORTE
BELLONA KAYSERİSPOR
|4
|BILAL BOUTOBBA
ATAKAŞ HATAYSPOR
|4
|DANİJEL ALEKSİC
TÜMOSAN KONYASPOR
|4
|DENİZ TÜRÜÇ
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|4
|DRIES MERTENS
GALATASARAY A.Ş.
|4
|DUCKENS NAZON
BELLONA KAYSERİSPOR
|4
|EMRE AKBABA
İKAS EYÜPSPOR
|4
|ERNEST MUÇİ
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|4
|FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS
FENERBAHÇE A.Ş.
|4
|KACPER SZYMON KOZLOWSKI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|4
|MAURO EMANUEL ICARDI
GALATASARAY A.Ş.
|4
|MUHAMMED CHAM SARACEVIC
TRABZONSPOR A.Ş.
|4
|PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS
TÜMOSAN KONYASPOR
|4
|PEDRO JORGE GONÇALVES MALHEIRO
TRABZONSPOR A.Ş.
|4
|ADOLFO JULIAN GAICH
ONVO ANTALYASPOR
|3
|ALEXANDRU IULIAN MAXIM
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|3
|ALLAN IRENEE SAINT MAXIMIN
FENERBAHÇE A.Ş.
|3
|BANGALY FODE KOITA
NET GLOBAL SİVASSPOR
|3
|CLAUDIO WINCK NETO
KASIMPAŞA A.Ş.
|3
|DAVIDSON DA LUZ PEREIRA
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|3
|EDIN VISCA
TRABZONSPOR A.Ş.
|3
|GARRY MENDES RODRIGUES
NET GLOBAL SİVASSPOR
|3
|GEDSON CARVALHO FERNANDES
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3
|JOSIP BREKALO
KASIMPAŞA A.Ş.
|3
|KHUSNIDDIN ALIKULOV
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|3
|MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO
BELLONA KAYSERİSPOR
|3
|NANY DIMATA
REEDER SAMSUNSPOR
|3
|NOVATUS DISMAS MIROSHI
GÖZTEPE A.Ş.
|3
|OZAN TUFAN
TRABZONSPOR A.Ş.
|3
|RACHID GHEZZAL
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|3
|RAMZI SAFURI
ONVO ANTALYASPOR
|3
|SAMUEL SAIZ ALONSO
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
|3
|SERGIO CARLOS STRANDBERG
ATAKAŞ HATAYSPOR
|3
|TAULAN SULEJMANOV
SİPAY BODRUM FK
|3
|ABDÜLKERİM BARDAKCI
GALATASARAY A.Ş.
|2
|ADİL DEMİRBAĞ
TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|AHMED MORTADHA BEN OUANES
KASIMPAŞA A.Ş.
|2
|ALEXANDER GERARD VAN DE STREEK
ONVO ANTALYASPOR
|2
|ANDREAW RAYAN GRAVILLON
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|2
|ANTONİN BARAK
KASIMPAŞA A.Ş.
|2
|ARBNOR MUJA
REEDER SAMSUNSPOR
|2
|CARLOS MANUEL CARDOSO MANE
BELLONA KAYSERİSPOR
|2
|CEMALİ SERTEL
ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|CHRISTOPHER LUNGOYI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2
|DAL VARESANOVIC
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|2
|DATRO DAVID FOFANA
GÖZTEPE A.Ş.
|2
|DAVINSON SANCHEZ MINA
GALATASARAY A.Ş.
|2
|FLORENT HADERGJONAJ
CORENDON ALANYASPOR
|2
|GABRIEL DAVI GOMES SARA
GALATASARAY A.Ş.
|2
|GÖKHAN GÜL
KASIMPAŞA A.Ş.
|2
|GÖRKEM SAĞLAM
ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|HALİL AKBUNAR
İKAS EYÜPSPOR
|2
|HASAN ALİ KALDIRIM
BELLONA KAYSERİSPOR
|2
|ISAAC SANDOR SOLET BOMAWOKO
GÖZTEPE A.Ş.
|2
|JEROME OPOKU
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|2
|JOELSON AUGUSTO MENDES MANGO FERNANDES
ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|JOHN DAVID LUNDSTRAM
TRABZONSPOR A.Ş.
|2
|JOVAN MANEV
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|2
|KARTAL KAYRA YILMAZ
BELLONA KAYSERİSPOR
|2
|KENAN KODRO KODRO
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2
|LOIDE ANTONIO AUGUSTO
CORENDON ALANYASPOR
|2
|MARKO JEVTOVIC
TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|MEHMET UMUT NAYİR
TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|MIGUEL CRESPO DA SILVA
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|2
|MOUSSA DJENEPO
ONVO ANTALYASPOR
|2
|MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU
GALATASARAY A.Ş.
|2
|NABIL ALIOUI
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|2
|NOAH KEMESENG SONKO SUNDBERG
NET GLOBAL SİVASSPOR
|2
|NUNO MIGUEL REIS LIMA
CORENDON ALANYASPOR
|2
|OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|2
|PRINCE OBENG AMPEM
İKAS EYÜPSPOR
|2
|QUEENSY MIQUEL SAYMON WENSLEY MENIG
NET GLOBAL SİVASSPOR
|2
|RİCK VAN DRONGELEN
REEDER SAMSUNSPOR
|2
|SEBASTIAN SZYMANSKI
FENERBAHÇE A.Ş.
|2
|SEMİH GÜLER
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2
|SOFYAN AMRABAT
FENERBAHÇE A.Ş.
|2
|SONER DİKMEN
ONVO ANTALYASPOR
|2
|STEPHANE CEDRIC BAHOKEN
BELLONA KAYSERİSPOR
|2
|TAHA ALTIKARDEŞ
GÖZTEPE A.Ş.
|2
|UROS RADAKOVIC
NET GLOBAL SİVASSPOR
|2
|YUSUF ERDOĞAN
TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|YUSUF ÖZDEMİR
CORENDON ALANYASPOR
|2
|ZDRAVKO DIMITROV
SİPAY BODRUM FK
|2
|AHMED ILDIZ
GÖZTEPE A.Ş.
|1
|ALEXANDER MARK DAVID OXLADE CHAMBERLAIN
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
SİPAY BODRUM FK
|1
|ALMOATASEMBELLAH ALI MOHAMED AL MUSRATI
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|AMIR HADZIAHMETOVIC
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO
FENERBAHÇE A.Ş.
|1
|ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME
TRABZONSPOR A.Ş.
|1
|ANTONIO SIMAO MUANZA
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|1
|ARDA KIZILDAĞ
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1
|ARİF KOCAMAN
BELLONA KAYSERİSPOR
|1
|ARSENII BATAHOV
TRABZONSPOR A.Ş.
|1
|BABAJIDE DAVID AKINTOLA
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|1
|BEKİR TURAÇ BÖKE
NET GLOBAL SİVASSPOR
|1
|BÜNYAMİN BALAT
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|1
|CAN KELEŞ
KASIMPAŞA A.Ş.
|1
|CENK ŞEN
SİPAY BODRUM FK
|1
|CENK TOSUN
FENERBAHÇE A.Ş.
|1
|CHER NDOUR
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
FENERBAHÇE A.Ş.
|1
|DENIS MIHAI DRAGUS
TRABZONSPOR A.Ş.
|1
|DIMITRIOS KOLOVETSIOS
BELLONA KAYSERİSPOR
|1
|DJALMA ANTONIO DA SILVA FILHO
GÖZTEPE A.Ş.
|1
|DOĞAN ERDOĞAN
GÖZTEPE A.Ş.
|1
|EMİRHAN TOPÇU
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|EMRAH BAŞSAN
NET GLOBAL SİVASSPOR
|1
|EMRE MOR
İKAS EYÜPSPOR
|1
|EMRE TAŞDEMİR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1
|EMRECAN BULUT
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|1
|ENRIC SABORIT TEIXIDOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1
|ERDAL RAKIP
ONVO ANTALYASPOR
|1
|ERTUĞRUL ERSOY
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1
|FIDAN ALITI
CORENDON ALANYASPOR
|1
|FILIP KOSTIC
FENERBAHÇE A.Ş.
|1
|FLAVİEN TAIT
REEDER SAMSUNSPOR
|1
|FRANCISCO JAVIER CALVO QUESADA
ATAKAŞ HATAYSPOR
|1
|FUNSHO IBRAHIM BAMGBOYE
ATAKAŞ HATAYSPOR
|1
|FURKAN SOYALP
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1
|GABRIEL ARMANDO DE ABREU
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|GAİUS ABRAHAM JERED MAKOUTA
CORENDON ALANYASPOR
|1
|GIANNI SALVATORE P. BRUNO
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|1
|HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1
|HAMIDOU KEYTA
TÜMOSAN KONYASPOR
|1
|HELITON JORGE TITO DOS SANTOS
GÖZTEPE A.Ş.
|1
|İSMAİL KÖYBAŞI
GÖZTEPE A.Ş.
|1
|JOAO MARIO NAVAL DA COSTA EDUARDO
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|JOSEPH LARWEH ATTAMAH
BELLONA KAYSERİSPOR
|1
|JURE BALKOVEC
CORENDON ALANYASPOR
|1
|KEITA BALDE DIAO
NET GLOBAL SİVASSPOR
|1
|KENAN ÖZER
SİPAY BODRUM FK
|1
|KEVIN MANUEL RODRIGUES
KASIMPAŞA A.Ş.
|1
|KINGSLEY SCHINDLER
REEDER SAMSUNSPOR
|1
|KORAY GÜNTER
GÖZTEPE A.Ş.
|1
|KURYU MATSUKI
GÖZTEPE A.Ş.
|1
|LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|1
|LUCAS SEBASTIAN TORREIRA DI PASCUA
GALATASARAY A.Ş.
|1
|MALCOM NARCISSE BOKELE MPUTU
GÖZTEPE A.Ş.
|1
|MARC JOEL BOLA
REEDER SAMSUNSPOR
|1
|MERT MÜLDÜR
FENERBAHÇE A.Ş.
|1
|MILOT RASHICA
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|MURAT PALULİ
NET GLOBAL SİVASSPOR
|1
|NICOLAS JEAN PAUL NOEL JANVIER
CORENDON ALANYASPOR
|1
|OĞULCAN ÜLGÜN
TÜMOSAN KONYASPOR
|1
|OKAY YOKUŞLU
TRABZONSPOR A.Ş.
|1
|OZAN DEMİRBAĞ
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|1
|ÖMER ALİ ŞAHİNER
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|1
|PHILIPPE PAULIN KENY
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|1
|RIBEIRO DIAS CARLOS MIGUEL
KASIMPAŞA A.Ş.
|1
|RICHARD CANDIDO COELHO
CORENDON ALANYASPOR
|1
|RIGOBERTO MANUEL RIVAS VINDEL
KOCAELİSPOR
|1
|ROBIN YALÇIN
İKAS EYÜPSPOR
|1
|RODRIGO NASCIMENTO FRANCA
FENERBAHÇE A.Ş.
|1
|ROLAND SALLAI
GALATASARAY A.Ş.
|1
|RUI PEDRO DA SILVA E SOUSA
ATAKAŞ HATAYSPOR
|1
|SAMBA CAMARA
NET GLOBAL SİVASSPOR
|1
|SAMET AKAYDİN
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|1
|SEMİH KILIÇSOY
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|SERDAR GÜRLER
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|1
|STEFANO WILFRED DENSWIL
TRABZONSPOR A.Ş.
|1
|TAYFUR BİNGÖL
İKAS EYÜPSPOR
|1
|THALISSON KELVEN DA SILVA
ONVO ANTALYASPOR
|1
|TOLGA KALENDER
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|1
|UĞUR ÇİFTÇİ
NET GLOBAL SİVASSPOR
|1
|UMUT DİLAN BOZOK
İKAS EYÜPSPOR
|1
|VACLAV JURECKA
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|1
|VEYSEL SARI
ONVO ANTALYASPOR
|1
|VICTOR HUGO GOMES SILVA
GÖZTEPE A.Ş.
|1
|YOUSSEF AIT BENASSER
REEDER SAMSUNSPOR
|1
|ZEKİ YAVRU
REEDER SAMSUNSPOR
|1