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SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2025: 15 Mart itibariyle Süper Lig'de gol krallığı listesi nasıl şekillendi?

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Gol Kralı#Sıralama
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2025: 15 Mart itibariyle Süper Ligde gol krallığı listesi nasıl şekillendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 17:26

Süper Lig'de gol krallığı listesi, dün akşam oynana maçların ardından bir kez daha şekillendi. Galatasaray'ın formda ismi Osimhen'in attığı 2 gol sonrası gol krallığı listesinde yeri bir kez daha değişti. Peki, Süper Lig gol krallığı listesinde sıralama nasıl? İşte, TFF'nin vermiş olduğu bilgiler neticesinde o liste

Haberin Devamı

Süper Lig'de 28'inci Haftasında 14 Mart Cumartesi günü oynanan mücadeleler çerçevesinde gol krallığı listesi şu şekilde sıralandı;

KRZYSZTOF PIATEK
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ		18
VICTOR JAMES OSIMHEN
GALATASARAY A.Ş.		17
SIMON BOKOTE BANZA
TRABZONSPOR A.Ş.		16
YOUSSEF EN NESYRI
FENERBAHÇE A.Ş.		16
ALI SOWE
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.		14
EDIN DZEKO
FENERBAHÇE A.Ş.		12
THIAM MAME BABA
İKAS EYÜPSPOR		12
CIRO IMMOBILE
BEŞİKTAŞ A.Ş.		11
BARIŞ ALPER YILMAZ
GALATASARAY A.Ş.		10
AHMED KUTUCU
GALATASARAY A.Ş.		9
DUSAN TADIC
FENERBAHÇE A.Ş.		9
NUNO MIGUEL DA COSTA JOIA
KASIMPAŞA A.Ş.		9
ROMULO JOSE CARDOSO DA CRUZ
GÖZTEPE A.Ş.		9
MARIUS MOUNDILMADJI
REEDER SAMSUNSPOR		8
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