SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2025: 15 Mart itibariyle Süper Lig'de gol krallığı listesi nasıl şekillendi?

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 28'inci Haftasında 14 Mart Cumartesi günü oynanan mücadeleler çerçevesinde gol krallığı listesi şu şekilde sıralandı;
|KRZYSZTOF PIATEK
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|18
|VICTOR JAMES OSIMHEN
GALATASARAY A.Ş.
|17
|SIMON BOKOTE BANZA
TRABZONSPOR A.Ş.
|16
|YOUSSEF EN NESYRI
FENERBAHÇE A.Ş.
|16
|ALI SOWE
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|14
|EDIN DZEKO
FENERBAHÇE A.Ş.
|12
|THIAM MAME BABA
İKAS EYÜPSPOR
|12
|CIRO IMMOBILE
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|11
|BARIŞ ALPER YILMAZ
GALATASARAY A.Ş.
|10
|AHMED KUTUCU
GALATASARAY A.Ş.
|9
|DUSAN TADIC
FENERBAHÇE A.Ş.
|9
|NUNO MIGUEL DA COSTA JOIA
KASIMPAŞA A.Ş.
|9
|ROMULO JOSE CARDOSO DA CRUZ
GÖZTEPE A.Ş.
|9
|MARIUS MOUNDILMADJI
REEDER SAMSUNSPOR
|8