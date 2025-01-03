Süper Lig geri dönüyor, Spor Toto ile heyecan ikiye katlanıyor! İşte devirden sonra beklenen büyük ikramiye…

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Süper Lig’den tam 9 karşılaşmanın yer aldığı Spor Toto’da da heyecan geçen hafta 15 bilen çıkmayınca iyice yükseldi. 21. Hafta programından tam 17 milyon 868 bin 687 TL bu haftaya devretti. Spor Toto’nun devretmesiyle bu hafta eğer ikramiye çok fazla kişiye bölünmez ise 15 bilenlerin büyük meblağlar kazanması bekleniyor. İddaa’da olduğu gibi Spor Toto’da doğru adres detaylı istatistikleri ve uzman yazar yorumları ile Misli olacak!

4 Misli üyesinden dikkat çekici kazançlar!

Spor Toto’da geçtiğimiz hafta 15 bilen çıkmasa da 14 maç bilerek ikramiye kazananlar da oldu. Bir Misli üyesi 331 bin 355 TL kazanırken; 188 bin 300 TL ve 178 bin 566 TL kazançlar da dikkat çekti. Bir diğer Misli üyesi ise yatırdığı paranın tam 1.007 katını kazanarak 128 bin 989 TL’nin sahibi oldu.

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Spor Toto, 100 milyon TL’ye koşuyor!

Geçtiğimiz hafta 17 milyon 868 bin 687 TL devreden Spor Toto’ya bu hafta ilgi daha da fazla! Birbirinden heyecanlı pek çok maçın yer aldığı programda 100 milyon TL’ye varan bir ikramiye dağıtılacağı tahmin ediliyor.

Spor Toto’da ilk maçlar bugün 20.00’de… İşte bu haftanın tam programı!

Süper Lig’de bugün 20.00’de oynanacak Rizespor – Beşiktaş ve Alanyaspor – Konyaspor karşılaşmaları aynı zamanda Spor Toto programının da açılış maçları olacak. Ayrıca bugünkü programda saat 23.00’te oynanacak Valencia – Real Madrid mücadelesi de yer alıyor.

Bugünkü maçlar dışında futbolseverleri Spor Toto’da 7 Süper Lig ve 5 de Avrupa’nın majör liglerinden maçlar bekliyor. Süper Lig’de Galatasaray – Göztepe, Samsunspor – Trabzonspor ve Fenerbahçe – Hatayspor karşılaşmaları dikkat çekiyor.

Avrupa’da ise İngiltere Premier Lig’den tam 4 maç programda yer alıyor. Futbolseverler; Tottenham – Newcastle Utd., Aston Villa – Leicester City, Brighton – Arsenal ve Liverpool – Manchester United maçlarının sonucunu doğru tahmin etmeye çalışacak.

Programda son olarak İtalya Serie A’dan zorlu bir mücadeleye sahne olacak Fiorentina – Napoli karşılaşması yer alıyor.

Spor Toto’da nasıl sistemli oynanır?

Spor Toto oyuncuları sistemli oyunu kazanma şansını artırmak için tercih etmektedir. Sistemli oyunda maç sonucuyla ilgili birden fazla tahminde bulunulabiliyor. Örneğin: Bir maça 1-0, 1-2 veya 0-2 gibi ikili tahminler yapılabilirken; aynı zamanda üç sonuca birden de oynanabiliyor. İki veya üç seçeneğe aynı anda oynayarak maçın riski azaltılıyor ve kazanma olasılığı daha da artıyor. Sistemli oyunda, oynanacak kolon sayısı arttığı için kupon bedeli de artmış olur. Sistemli tahminlerde kupon bedeli her bir ikili tahminde 2 ile, üçlü tahminde ise 3 ile çarpılmaktadır.

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Misli’den yeni üyelere 150 TL hediye!

Misli’ye üye olan herkes, 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın, anında 150 TL kazanın! Misli’de Spor Toto karşılaşmaları ile ilgili yer alan detaylı istatistikleri ve yazar tahminlerini inceleyerek 15 bilenlerden biri olun!