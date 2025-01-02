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Süper Lig geri dönüyor! 18. haftanın programı...

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#Süper Lig#18. Hafta#Program
Süper Lig geri dönüyor 18. haftanın programı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 10:09

Trendyol Süper Lig'e verilen ara sonrası 18. hafta heyecanı 3 Ocak Cuma günü başlayacak.

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Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın perdesi 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla açılacak.

Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

3 Ocak Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

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19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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#Süper Lig#18. Hafta#Program

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