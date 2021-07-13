Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2021/2022 sezon fikstürü belli oluyor.

Süper Lig kura çekilişi 2021/2022 fikstürüne netlik kazandıracak. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği, TFF'nin yapacağı kura çekilişi ile belirlenecek. Peki, 2021/2022 Süper Lig kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2021/2022 Süper Lig fikstür kura çekilişi, 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılması planlanan fikstür çekilişine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Fikstür çekim töreni beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF 2. LİG 2021-2022 SEZONUNDA KIRMIZI VE BEYAZ GRUP'TA YER ALAN TAKIMLAR BELİRLENDİ.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.



Ligde yeni sezonda Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta ise 19 takım mücadele edecek. Yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak.

Gruplarda yer alan takımlar şöyle:



Beyaz Grup:

1922 Konyaspor, Akhisarspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928, Eskişehirspor, GMG Kastamonuspor, Isparta 32, Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor, Kırşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Pazarspor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor, Zonguldak Kömürspor



Kırmızı Grup:

Adıyaman 1954, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdare, Bodrumspor, Çorum, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor, Sivas Belediyespor, Somaspor, Turgutluspor.