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Süper Lig fikstür çekiminde olay! Fenerbahçe, Galatasaray'ın elini sıkmadı

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Süper Lig fikstür çekiminde olay Fenerbahçe, Galatasarayın elini sıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 15:41

Süper Lig'in 2026-27 sezonu fikstürü çekildi. Kura çekimi öncesinde Fenerbahçe Asbaşkanı Barış Göktürk ve Galatasaray 2. başkanı Metin Öztürk arasında yaşanan 'el sıkma' polemiği damga vurdu.

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Süper Lig 2026-27 sezonu fikstürü çekildi. Derbi tarihleri dahil olmak üzere haftalar belli oldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ 4. SEZON SONRA İLK KEZ

Süper Lig'de oynanacak İstanbul derbisi, 4 sezon sonra ilk kez, ilk yarıda Galatasaray'ın stadında oynanacak.

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2026-27 sezonu 9. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN ELİNİ SIKMADI

Fikstür çekimine damga vuran olaylardan biri de, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü adına Başkan Vekili Barış Göktürk'ün katıldığı fikstür çekiminde, Galatasaray'da 2. Başkan Metin Öztürk yer aldı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, kürsüye davet edildi. Bu esnada, Galatasaray 2. Başkanı Öztürk, Barış Göktürk'ün elini sıkmak istedi.

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Barış Göktürk, Metin Öztürk'in elini sıkmadı.

Süper Lig fikstür çekiminde olay Fenerbahçe, Galatasarayın elini sıkmadı
Süper Lig fikstür çekiminde olay Fenerbahçe, Galatasarayın elini sıkmadı
Süper Lig fikstür çekiminde olay Fenerbahçe, Galatasarayın elini sıkmadı


Süper Lig fikstür çekiminde olay Fenerbahçe, Galatasarayın elini sıkmadı


'HİÇBİR GALATASARAYLI YÖNETİCİNİN ELİNİ SIKMAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkan Vekili Göktürk, sarı lacivertlilerin seçim döneminde verdiği demeçte: "Hiçbir Galatasaraylı yöneticinin elini sıkmayacağım. Hepsinin ellerini havada bırakacağım." açıklamasında bulunmuştu.

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METİN ÖZTÜRK: SEÇİM VAADİNİ YERİNE GETİRDİ

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, yaşanan bu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, "Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmyacağım" demişti, seçim vaadini yerine getirdi." dedi.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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