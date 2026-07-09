Süper Lig fikstür çekiminde olay! Fenerbahçe, Galatasaray'ın elini sıkmadı

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Süper Lig 2026-27 sezonu fikstürü çekildi. Derbi tarihleri dahil olmak üzere haftalar belli oldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ 4. SEZON SONRA İLK KEZ

Süper Lig'de oynanacak İstanbul derbisi, 4 sezon sonra ilk kez, ilk yarıda Galatasaray'ın stadında oynanacak.

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2026-27 sezonu 9. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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📆 Süper Lig'de yeni sezon; 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. pic.twitter.com/ZlQzUptkoL — Spor Arena (@sporarena) July 9, 2026

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN ELİNİ SIKMADI

Fikstür çekimine damga vuran olaylardan biri de, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü adına Başkan Vekili Barış Göktürk'ün katıldığı fikstür çekiminde, Galatasaray'da 2. Başkan Metin Öztürk yer aldı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, kürsüye davet edildi. Bu esnada, Galatasaray 2. Başkanı Öztürk, Barış Göktürk'ün elini sıkmak istedi.

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Barış Göktürk, Metin Öztürk'in elini sıkmadı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Göktürk, sarı lacivertlilerin seçim döneminde verdiği demeçte: "Hiçbir Galatasaraylı yöneticinin elini sıkmayacağım. Hepsinin ellerini havada bırakacağım." açıklamasında bulunmuştu.





METİN ÖZTÜRK: SEÇİM VAADİNİ YERİNE GETİRDİ

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, yaşanan bu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz herkese elimizi uzatıyoruz. Barış Bey'e elimi uzattım. Onun bir seçim vaadi vardı, "Seçilirsem Metin Öztürk'ün elini sıkmyacağım" demişti, seçim vaadini yerine getirdi." dedi.