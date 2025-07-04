Süper Lig fikstür çekiminde Fenerbahçe-Galatasaray gerginliği! ‘O adamla aynı karede olmam’

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimine katıldı.

Kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulunan Öztürk, "Ümit ediyorum ki keyifli bir sezon olacak. Galatasaray da şampiyonluk için yarışacak. Oturmuş bir kadromuzun olması bizim için avantaj. Başkanımızın da dediği gibi 2026'da da inşallah Türkiye'nin gerçek beş yıldızlı şampiyonu Galatasaray, 26. şampiyonluğu kucaklayacaktır." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine Öztürk, "Okan hocamızın ve scout ekibimizin talepleri doğrultusunda tüm yönetim, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek yönetiyor. Biliyorsunuz başkanımız özellikle bu konuda başkan vekillerine yetki veriyor. En son Abdullah Kavukcu, daha transfer sezonu başlamadan Sane'nin kulübe kazandırılmasını sağladı. Liglerin başlamasına az bir süre var, inşallah o zamana kadar transferleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

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HULUSİ BELGÜ'YE YANIT

Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü'nün fotoğraf çekimine katılmamasının ve "Burada bahsetmek ne kadar doğru bilmiyorum. Benim kulübüme, benim başkanıma hakaret eden bir adamla aynı karede asla olmam." ifadelerini kullanması üzerine Metin Öztürk, "Şu an ben Galatasaray başkanını temsil ediyorum. Onun için bu seviyeyi koruyorum.'' sözlerini sarf etti.