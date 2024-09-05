SÜPER LİG FB-GS DERBİSİ 2024: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Tarih belli oldu!

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Süper Lig'de 5. ve 6. hafta müsabakalarının oynanacağı tarihler belli oldu. Fenerbahçe, altıncı hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.
SÜPER LİG FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de yapılacak.
3. HAFTA ERTELEME
17 Eylül Salı
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Eylül Çarşamba
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19 Eylül Perşembe
20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)
5. HAFTA PROGRAMI
14 Eylül Cumartesi
17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
15 Eylül Pazar
17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
6. HAFTA PROGRAMI
20 Eylül Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)
21 Eylül Cumartesi
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)
23 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)