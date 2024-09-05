SÜPER LİG FB-GS DERBİSİ 2024: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? Tarih belli oldu!

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Süper Lig'de 5. ve 6. hafta müsabakalarının oynanacağı tarihler belli oldu. Fenerbahçe, altıncı hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

SÜPER LİG FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de yapılacak.

3. HAFTA ERTELEME

17 Eylül Salı

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Eylül Çarşamba

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19 Eylül Perşembe

20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)

5. HAFTA PROGRAMI

14 Eylül Cumartesi

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

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15 Eylül Pazar

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6. HAFTA PROGRAMI

20 Eylül Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)