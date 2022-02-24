Süper Lig ekiplerinden 'savaşa hayır' paylaşımı!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray resmi sosyal medya hesaplarından savaş karşıtı paylaşımlarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır!" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş ise "Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ise "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz!" şeklinde paylaşım yaptı

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Galatasaray ise Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini paylaştı.