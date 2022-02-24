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Süper Lig ekiplerinden 'savaşa hayır' paylaşımı!

#Rusya - Ukrayna#Fenerbahçe#Beşiktaş
Süper Lig ekiplerinden savaşa hayır paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişimine karşı bir paylaşım yaptı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray resmi sosyal medya hesaplarından savaş karşıtı paylaşımlarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır!" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden savaşa hayır paylaşımı

Beşiktaş ise "Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden savaşa hayır paylaşımı

Trabzonspor ise "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz!" şeklinde paylaşım yaptı

Süper Lig ekiplerinden savaşa hayır paylaşımı

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Galatasaray ise Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden savaşa hayır paylaşımı

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