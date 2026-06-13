×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig ekipleri Lincoln Henrique’nin peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Lincoln Henrique#Süper Lig#Transfer
Süper Lig ekipleri Lincoln Henrique’nin peşinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 09:30

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique için Süper Lig ekipleri karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Lincoln Henrique, 2022’de Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe’ye imza atmıştı. 27 yaşındaki oyuncu; forvet arkası, sol açık, orta saha ve sol bekte görev yaparak sarı-lacivertlilerin jokeri olmuştu.

Gözden KaçmasınABD - Paraguay maçında tarihi VAR kararı İlk kez uygulandıABD - Paraguay maçında tarihi VAR kararı! İlk kez uygulandıHaberi görüntüle

Sambacı, dizindeki çapraz bağlarının kopmasının ardından gözden düşmüş, Bragantino ve Hull'a kiralandıktan sonra geçen yaz Portekiz’in Alverca takımına transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız burada çok iyi bir sezon geçirdi.

Süper Lig ekipleri Lincoln Henrique’nin peşinde

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

SÜPER LİG'DEN 4 TALİP!

Lincoln, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe ve Rizespor’un başarılı oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi. Lincoln’ün 1 yıllık sözleşmesi bulunsa da kontratında düşük bedelli bir serbest kalma maddesi olduğu öğrenildi. Sambacı’nın Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve teklif gelmesi halinde değerlendirmek istediği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu Alverca’da 32 resmi maçta 2 gol atıp, 6 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lincoln Henrique#Süper Lig#Transfer

BAKMADAN GEÇME!