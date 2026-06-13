Süper Lig ekipleri Lincoln Henrique’nin peşinde!

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Lincoln Henrique, 2022’de Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe’ye imza atmıştı. 27 yaşındaki oyuncu; forvet arkası, sol açık, orta saha ve sol bekte görev yaparak sarı-lacivertlilerin jokeri olmuştu.

Sambacı, dizindeki çapraz bağlarının kopmasının ardından gözden düşmüş, Bragantino ve Hull'a kiralandıktan sonra geçen yaz Portekiz’in Alverca takımına transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız burada çok iyi bir sezon geçirdi.

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SÜPER LİG'DEN 4 TALİP!

Lincoln, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe ve Rizespor’un başarılı oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi. Lincoln’ün 1 yıllık sözleşmesi bulunsa da kontratında düşük bedelli bir serbest kalma maddesi olduğu öğrenildi. Sambacı’nın Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve teklif gelmesi halinde değerlendirmek istediği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu Alverca’da 32 resmi maçta 2 gol atıp, 6 asist yaptı.