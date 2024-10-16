Süper Lig ekibinin yıldızına 4 yıl hapis şoku: Cinsel ilişkiyi gizlice kaydetmekle suçlandı

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Süper Lig ekibi Alanyaspor'un 32 yaşındaki Güney Koreli milli futbolcusu Hwang Ui-Jo, 4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Fransız basını, Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Hwang Ui-Jo için şok bir iddia ortaya attı. Güney Koreli oyuncu Hwang Ui-Jo, eski partnerinin bilgisi dışında cinsel ilişkilerini filme almakla suçlandı.

L'Equippe'in haberine göre, cinsel ilişkiye girdiği videoları sosyal ağlarda yer alan ve Güney Kore'de de birçok sitede yayınlayan Hwang için eski partneri suç duyurusunda bulundu.

Seoul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcılık, Hwang Ui-Jo için cinsel suçlarla ilgili yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle dört yıl hapis cezası talep etti.

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ÖNCE REDDETTİ SONRA KABUL ETTİ

Güney Koreli futbolcu, başlangıçta kendisine yöneltilen suçlamaları reddetse de duruşmanın ilk gününde suçunu kabul ederek suçlandığı eylemler için eski partnerinden özür diledi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYAN BALDIZA DA HAPİS CEZASI

Bu özür şikayetçi tarafından kabul edilmezken eski partnerinin görüntülerini "intikam" amacıyla sosyal medya ağlarına ve sitelere yaydığı iddia edilen Hwang Ui-Jo'nun baldızı için de dört yıl hapis cezası talep edildi.

Gizli görüntüleri sosyal medya mecralarında yaymakla suçlanan Hwang Ui-Jo'nun baldızı, 3 yıl hapse çarptırıldı.

"PİŞMANLIĞI ŞÜPHE UYANDIRIYOR"

Savcılıktan basına yapılan açıklamada, "Mağdurlardan biri pazarlık yapmayı reddetti ve ağır bir ceza talep etti. Hwang şimdi suçlamaları kabul etmiş olabilir ancak daha önceki inkarları gerçekten pişman olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor." ifadeleri kullanıldı.