Süper Lig ekibine puan silme cezası! TFF resmen açıkladı

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, bugünkü toplantısında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin kulüp lisansı için yaptıkları başvuruları inceledi.

İnceleme neticesinde kurul Süper Lig'den Sivasspor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor'a; 1. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Pendikspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Ümraniyespor'a; 2. Lig'den 1461 Trabzon FK, 68 Aksarayspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü, Belediye Derince Spor, Beykoz Anadolu Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Diyarbekir Spor, 24Erzincanspor, Fethiyespor, İskenderunspor, Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor, GMG Kastamonuspor, Kırklarelispor, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Somaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

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Böylelikle 2024-2025 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 45'i Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı.

ADANA DEMİRSPOR'A PUAN SİLME CEZASI!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig'den Adana Demirspor'a; 2. Lig'den Nazilli Spor, Afyonspor, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay'a da 3'er puan silme cezası verdi.

Ligde 14 hafta sonunda 2 puanı bulunan Adana Demirspor, -1 puana geriledi.

EK SÜRE VERİLEN KULÜPLER

Süper Lig'den Antalyaspor, Konyaspor ve Kayserispor'a; 2. Lig'den Van Spor Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve İnegölspor kulüplerine SGK ve vergi borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları sebebiyle yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgenin sunulması için 13.12.2024 tarihine kadar süre verildi.