Süper Lig ekibinden Vincent Aboubakar sürprizi! Görüşme İstanbul'da

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Son olarak Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak yeniden Süper Lig'e dönüyor.

Kocaelispor'la görüşecek

Fanatik'in haberine göre; bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki golcü, Kocaelispor ile transfer görüşmeleri yapmak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul’da olacak. Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla geçirdiği sezonlarda Süper Lig’e damga vurmuş ve önemli başarılara imza atmıştı. 2024 yazında Siyah-Beyazlılar’dan ayrıldıktan sonra Hatayspor’un yolunu tutan Kamerunlu yıldız, burada beklentilerin altında kalmıştı.

8 gol attı, 2 asist yaptı

Geride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Aboubakar, bu karşılaşmaların 22’sinde ilk 11’de sahaya çıktı. Toplamda 2092 dakika görev yapan tecrübeli golcü, 8 gol ve 2 asistle takımına skor katkısı yaptı.