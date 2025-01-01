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Süper Lig ekibinden açıklama! Trabzonspor ve Rey Manaj...

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#Transfer#Rey Manaj#Trabzonspor
Süper Lig ekibinden açıklama Trabzonspor ve Rey Manaj...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 21:48

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, Trabzonspor ile anılan Rey Manaj hakkında açıklamalar yaptı.

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Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, adı Trabzonspor ile anılan Rey Manaj'ın transfer durumuna dair konuştu.

"BİZİ KİMSE ARAMADI"

TRT Spor'a konuşan Başkan Eken, "Rey Manaj için bizi kimse aramadı. Takımımız halen Antalya'da kampta. Oyuncu henüz kampa katılmadı. Bugün için kampa katılacağı bilgisi verildi. Transfer konusunda hiç bir teklif almadık." dedi.

MANAJ'IN İSTATİSTİKLERİ

Sivasspor formasıyla geçen sezon 22 gol kaydeden Arnavut golcü, bu yıl ise 12 lig maçında 4 kez ağları havalandırdı.

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#Transfer#Rey Manaj#Trabzonspor

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