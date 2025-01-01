Süper Lig ekibinden açıklama! Trabzonspor ve Rey Manaj...

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Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, adı Trabzonspor ile anılan Rey Manaj'ın transfer durumuna dair konuştu.

"BİZİ KİMSE ARAMADI"

TRT Spor'a konuşan Başkan Eken, "Rey Manaj için bizi kimse aramadı. Takımımız halen Antalya'da kampta. Oyuncu henüz kampa katılmadı. Bugün için kampa katılacağı bilgisi verildi. Transfer konusunda hiç bir teklif almadık." dedi.

MANAJ'IN İSTATİSTİKLERİ

Sivasspor formasıyla geçen sezon 22 gol kaydeden Arnavut golcü, bu yıl ise 12 lig maçında 4 kez ağları havalandırdı.