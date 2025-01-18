Süper Lig ekibinden İsmail Kartal sürprizi! Teklif yapıldı ama...

Haberin Devamı

Teknik direktör arayışlarına devam eden Süper Lig temsilcisi Kayserispor, gündemine son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ı aldı. Sarı Kırmızılılar, Kartal'da teklif sunduğu iddia edildi.

İsmail Kartal istemedi

Ajansspor'da yer alan habere göre; Başkan Nurettin Açıkalın'ın İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Kartal, Kayserispor'un teklifini kabul etmedi ve kulübe gelmek istemediğini iletti.

Sinan Kaloğlu ile yollar ayrılacak

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, yeni teknik direktör konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Sumudica gündemde

İsmail Kartal'ın teklifi reddetmesinin ardından, Kayserispor yönetimi gözünü Marius Sumudica'ya çevirdi.