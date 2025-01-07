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Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye gözdağı: 3 puan hayaliyle gelmeyin

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Ömer Korkmaz
Süper Lig ekibinden Fenerbahçeye gözdağı: 3 puan hayaliyle gelmeyin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 18:28

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe maçı ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı.

İç sahada her maçı kazanmak için çıktıklarını kaydeden Korkmaz, "İç sahada her maçı kazanmaya çıkan bir takımız, yıllardır bu durum bu şekilde geldi. Zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Bugün hangi seviyedeyiz, dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama ben olması gereken seviyeyi söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"KONYA'YA GELEN TAKIM GALİBİYET HESABI YAPMAMALI"

Takımın ev sahibi olduğu maçlarda rakiplere 3 puan umudu vermemesi gerektiğini belirten Korkmaz, "Konya'ya gelen hiçbir takım galibiyet hesapları yapmamalı. Bunu başarmak için istikrar ve iskelet bir kadro çok önemli. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabiliriz. Fenerbahçe karşısında da sahaya kazanmak için çıkacağız." dedi.

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Ömer Korkmaz

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