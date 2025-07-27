Süper Lig ekibinden Doğan Alemdar hamlesi!

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Süper Lig'de Kayserispor forması altında sergilediği başarılı performansın ardından Ağustos 2021'de Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, Türkiye'ye geri dönebilir. 2023-24 sezonunu Troyes'da kiralık geçiren 22 yaşındaki kaleci, Rennes'de şans bulmakta zorlanıyor.

GÖZTEPE PEŞİNDE!

Göztepe'de Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un isteği doğrultusunda kaleci arayışları devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunduran Sarı- Kırmızılılar'da öne çıkan isim milli formayı da giyen Doğan Alemdar.

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AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Rennes'te istediği fırsatları bulamayan genç oyuncunun Fransız ekibine ayrılmak istediğini ilettiği bilinirken, devreye giren sarı-kırmızılılar kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Göztepe, başarılı eldiveni kiralamak isterken, Rennes bonservisiyle göndermenin peşinde. İzmir temsilcisinde kurmayların önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek yeni teklifini sunacağı öne sürüldü. Göz-Göz'ün satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunacağı gelen bilgiler arasında.

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