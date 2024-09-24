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Süper Lig ekibinde Volkan Demirel sürprizi

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#Transfer#Süper Lig#Volkan Demirel
Süper Lig ekibinde Volkan Demirel sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 18:21

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un, Volkan Demirel ile masaya oturduğu ileri sürüldü.

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Teknik Direktör Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Volkan Demirel ile bir araya geldi.

Avustralyalı teknik adam ile çıkılan 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alınması üzerine yolları ayıran Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasına yazdığı Volkan Demirel ile temasa geçti.

Sporx'in haberine göre; her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.

SÜPER LİG'DE İKİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI

42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.

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#Transfer#Süper Lig#Volkan Demirel

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