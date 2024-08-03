×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig ekibinde Emre Kılınç'tan kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Samsunspor#Emre Kılınç
Süper Lig ekibinde Emre Kılınçtan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 18:47

Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da forma giyen Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiğinin (Mandibula) kırıldığı kaydedildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiği (Mandibula) kırılan oyuncumuz Emre Kılınç, Medical Park Samsun Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılayacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Samsunspor#Emre Kılınç

BAKMADAN GEÇME!