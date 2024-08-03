Süper Lig ekibinde Emre Kılınç'tan kötü haber

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Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da forma giyen Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiğinin (Mandibula) kırıldığı kaydedildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiği (Mandibula) kırılan oyuncumuz Emre Kılınç, Medical Park Samsun Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılayacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.