Süper Lig ekibinde Bülent Uygun sesleri

Süper Lig ekibi Sivasspor'da genç teknik adam Servet Çetin ile yollar ayrılırken yeni teknik direktör için geri sayım başladı.

Teknik direktör Servet Çetin, Sivasspor ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu ve kırmızı-beyazlı kulübe veda etti.

Çetin yaptığı paylaşımda, "6 ay önce teknik direktörlük görevine getirildiğim Sivasspor’da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak ayrılmış bulunmaktayız. Sivasspor benim için her zaman özel bir kulüp oldu ve geçirdiğim süre boyunca yaşadığım anılar unutulmazdı. Burada çalışmaktan büyük gurur duydum. Futbolcu, yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım Sivasspor’da her dönem çok mutlu oldum ve elimden gelenin en iyisini vererek Sivasspor’a hizmet etmeye çalıştım. Futbolculuk döneminde para kazandırarak ayrıldım. Yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük dönemimde bilgi ve birikimimi yansıtarak büyük emekler verdim. Gelinen süreçte yolların ayrılması her iki taraf içinde daha uygun olacağı düşüncesiyle bugün itibarıyla çok sevdiğim görevini bırakmış bulunmaktayım. Yönetim kurulu, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte yaşadığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Lige geride kalan maçlarda Sivasspor’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BÜLENT UYGUN'LA GÖRÜŞME YAPILDI

Servet Çetin ile yolları ayıran kırmızı-beyazlıların Bülent Uygun’u gündemine aldığı öğrenildi.

Sivasspor’da Servet Çetin’in istifasının ardından teknik direktör arayışları başladı.

Edinilen bilgiye göre bir dönem Sivasspor’u çalıştıran Bülent Uygun ismi ön plana çıktı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tecrübeli teknik direktör ile ilk görüşme sağlanırken, konuyla ilgili kulüpten kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.

Bülent Uygun’un Sivasspor’a imza atması halinde Kayserispor maçında takımın başında olacak.