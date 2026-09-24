Süper Lig ekibinde Abdullah Avcı sesleri!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Süper Lig'de yaptığı transferlerle adından söz ettiren Çorum Futbol Kulübü, ligin ilk 6 haftalık diliminde topladığı 7 puanla milli araya 11. sırada girdi.

Son olarak sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlı kulüpte sürpriz bir gelişme yaşandı.

Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞÜLECEK

Beinsports'un haberine göre; Çorum FK yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Abdullah Avcı ile kısa süre içinde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirecek. 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrıldığından beri takım çalıştırmıyordu.

Haberin Devamı

Çorum FK, milli aranın ardından Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak.