×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig ekibinde Abdullah Avcı sesleri!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Çorum FK#Abdullah Avcı
Süper Lig ekibinde Abdullah Avcı sesleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 14:58

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlılar, deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süper Lig'de yaptığı transferlerle adından söz ettiren Çorum Futbol Kulübü, ligin ilk 6 haftalık diliminde topladığı 7 puanla milli araya 11. sırada girdi.

Son olarak sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlı kulüpte sürpriz bir gelişme yaşandı.

Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Uğur Uçar’a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gözden KaçmasınTürkiyenin UEFA Uluslar Ligindeki ilk rakibi FransaTürkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk rakibi FransaHaberi görüntüle

ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞÜLECEK

Beinsports'un haberine göre; Çorum FK yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Abdullah Avcı ile kısa süre içinde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirecek. 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrıldığından beri takım çalıştırmıyordu.

Haberin Devamı

Çorum FK, milli aranın ardından Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Çorum FK#Abdullah Avcı

BAKMADAN GEÇME!