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Süper Lig ekibinde büyük şok! 5 oyuncu birden Fenerbahçe maçında cezalı

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#Süper Lig#Hatayspor#Fenerbahçe
Süper Lig ekibinde büyük şok 5 oyuncu birden Fenerbahçe maçında cezalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 21:10

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Hatayspor'da 5 futbolcu birden cezalı duruma düştü.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor ile karşılan Hatayspor'da 5 oyuncu cezalı duruma düştü.

Adana Demir'i konuk eden Hatayspor'da savunma oyuncuları Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz ile Cengiz Demir ve orta saha oyuncuları Görkem Sağlam ile Joelson Fernandes cezalı duruma düştü.

Hatayspor'da Francisco Calvo, Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam ve Joelson Fernandes sarı kart görürken Cengiz Demir ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Cezalı duruma düşen 5 futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

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#Süper Lig#Hatayspor#Fenerbahçe

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