Süper Lig ekibi, Zdravko Dimitrov’u renklerine bağladı

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Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek Bodrum FK, Sakaryaspor’un 25 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Sakaryaspor’un 25 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Dimitrov geçen sezon Sakaryaspor forması altında 17 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 4 asist yaptı ve 1 kez fileleri havalandırdı.