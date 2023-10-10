×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig ekibi Samsunspor, Markus Gisdol el sıkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Markus Gisdol#Samsunspor
Süper Lig ekibi Samsunspor, Markus Gisdol el sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 21:09

Yılport Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig ekibi Samsunspor, teknik direktörlüğe Markus Gisdol'un getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yeni bir yapılanma içerisine giren ve daha önce Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa'yı getiren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile el sıkıştı.

Son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Gisdol, Almanya Bundesliga’da görev aldığı Hoffenheim, Hamburg ve Köln kulüplerinde 200’ün üzerinde maça çıktı.

Teknik Direktörümüz Markus Gisdol, milli maç arası nedeniyle yarın Antalya'da başlayacak kampta takımımızın başında olacak. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Markus Gisdol#Samsunspor

BAKMADAN GEÇME!