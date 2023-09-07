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Süper Lig ekibi Samsunspor, Beşiktaşlı Umut Meraş'ın peşinde! Başkan açıkladı: İlk teklif kabul görmedi...

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#Transfer#Beşiktaş#Samsunspor
Süper Lig ekibi Samsunspor, Beşiktaşlı Umut Meraşın peşinde Başkan açıkladı: İlk teklif kabul görmedi...
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 01:03

Süper Lig ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'tan milli futbolcu Umut Meraş'ı istediklerini açıkladı.

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Karadeniz ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ın milli sol bek oyuncusu Umut Meraş için teklif yaptıklarını açıkladı.

Transfere ilişkin olarak Spor Arena'ya konuşan Yüksel Yıldırım, "Evet. Doğru. İlk teklifimiz kabul görmedi. Yarın sabah yeni bir revize teklifimizi daha yapacağız. Kabul edileceğini düşünüyoruz. Beşiktaş istemiyor ve ihtiyacı yok. Oysa biz istiyoruz ve ihtiyacımız var. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullandı.

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Umut Meraş, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 18 maçta görev alırken gol ve asist katkısı yapamadı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise hiçbir maçta görev alamadı.

Umut Meraş'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Samsunspor

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