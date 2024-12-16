×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig ekibi, Ömer Erdoğan'ı resmen duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Sivasspor
Süper Lig ekibi, Ömer Erdoğanı resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 20:27

Süper Lig ekibi Sivasspor, Bülent Uygun'un ayrılığının ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Net Global Sivasspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

Ömer Erdoğan’a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

19 Aralık Perşembe günü, BG Grup 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek imza töreninin saati, medya kuruluşlarına daha sonra bildirilecektir." denildi.

Ömer Erdoğan son olarak Alanyaspor’un başında Süper Lig’de 16 maça çıkmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Süper Lig#Sivasspor

BAKMADAN GEÇME!